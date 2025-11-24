學生媽媽迷戀男教師！傳訊求愛「想緊緊夾住你」露骨內容曝光…他嚇傻提告跟騷

苗栗一名人妻不斷騷擾男教師。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

根據判決書，苗栗一名45歲女子因迷戀國小男教師，自去（2024）年4月起就長期以訊息與電話反覆騷擾對方，即便遭警方告誡仍未停止。苗栗地方法院審理後，最終依《跟蹤騷擾防制法》判處女子拘役30日，可易科罰金，全案仍可上訴。

根據判決書，45歲的黃姓女子原是某國小學生家長，卻對該校一名男老師阿明（化名）心生愛慕，從去年4月7日起頻頻透過電話、社群媒體私訊阿明。黃女被封鎖後並未停手，而是在4月16日起改以簡訊傳訊繼續騷擾阿明，內容大多為抱怨被封鎖、哭泣心情與家庭狀況：「我今天把你們去吃飯的錢都付清了…我只喜歡我女兒」、「是因為被你封鎖，我很痛苦才會說氣話，我不是故意的我還是很愛你，我還是要等你到明年6月」、「我為你辦了一張預付卡要傳訊紿你」等。

黃女接下來的行動越發變本加厲，從4月24日起開始以新買的預付卡門號密集傳送簡訊給阿明，內容充斥大量性幻想，包括「這4個多月來幻想你很多次，但對其他任何人都沒有這種幻想。前任和現在很多年沒有做的都說我的胸部很大」、「我想緊緊的夾住你，不讓你離開我裡面，我是剖腹產，陰道還是很緊實」、「我還對你說，要結婚，替你生兒子」等語。

由於不堪多日騷擾，阿明男最終在4月24日向竹南分局報案，警方依法對黃女核發書面告誡。不料，黃女對告誡根本不以為意，自4月至9月間還是以相同方式不斷騷擾阿明，逼得阿明再度報警；警方循線調查後，將黃女查獲送辦，阿明也將其告上法院。

苗栗地院審理後，認定黃女行為已構成《跟蹤騷擾防制法》第18條第1項「反覆或持續對特定人進行性或性別相關騷擾」要件，並具有集合犯特性。法官指出，黃女身為成熟成年人卻未理智處理私慾，導致阿明長期惶恐、生活飽受干擾，雖然犯後坦承行為，但並無與阿明和解或賠償，最終判其拘役30日，可易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



