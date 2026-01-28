學生安全優先 彰師大進德路友善人行道寒假施工

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為了讓學生走得安心，彰化市公所推動國立彰化師範大學進德校區前進德路友善人行道工程，歷經6次流標後，終於在不斷修正設計、加強與地方溝通，並獲得彰師大學生高度支持下順利發包，趁著學校寒假進場施工，預計今年4月7日完工。

彰化市公所推動彰師大進德路友善人行道，改善學生人車爭道問題，工程寒假動工，預計4月7日完工。（彰化市公所提供）

彰化師範大學進德校區前進德路鄰近校園及「餐廳街」實踐路，是學生上下課、外出用餐的必經路段，但長期以來缺乏完善人行空間，學生常得走在車道邊與汽、機車爭道，車流一多就相當危險。友善人行道完工後，將可明確區隔行人與車輛動線，降低通行風險。

目前工程已進行道路刨除及鋪設水泥作業，道路兩側同步施工中。市公所表示，進德路友善人行道全長約50公尺，工程經費約350萬元，施工期間特別選在寒假進行，就是希望減少對學生上課與通行的影響。

彰師大多名學生對此工程表示支持，指出平時到進德路、實踐路一帶用餐，常因沒有人行空間，只能走在馬路上，遇到車多時「真的會怕」，希望人行道完工後，能讓學生與民眾走得更安全。

市公所也說明，彰化市首條友善人行道設於大埔路，第2條位於中華路、和平路及孔門路周邊，未來也規劃將友善人行道延伸至實踐路，進一步改善學生生活圈的人行安全。不過，實踐路沿線仍有部分店家與居民持不同意見，目前相關細部設計仍在中央審查，市公所將持續溝通，盼兼顧安全與地方需求。

市公所工務課長蔡佳松表示，進德路工程歷經多次流標，市公所持續調整設計，並取得沿線約8成居民及彰師大學生的同意，工程目前進度順利，預計4月7日完工，完工後將有效改善學生及行人的通行安全。