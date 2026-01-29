學生宿舍遭譏監獄風！ 政大校友豪捐近10億蓋新宿舍 網笑：住過真的會有怨言

有2名政大商學院校友近日以不具名方式，低調捐出3000萬美元，協助政大興建指南校區宿舍。 圖：擷取自政大學校網站（資料照片）

[Newtalk新聞] 位於文山區的國立政治大學雖然貴為我國頂尖大學，然而學校宿舍經常遭學生自嘲為「監獄風」。而政大為了因應環狀線工程而拆除莊敬外舍所造成床位不足，要在政大指南校區新建宿舍。針對指南校區宿舍，政大27日發布公告，2名商學院校友近日以不具名方式，低調捐出3000萬美元（約新台幣9.4億元），指定協助政大興建指南校區宿舍。隨著消息曝光，也引發校友們熱議。

政大27日發布公告指出，日前有2名商學院校友日前低調捐贈3000萬美元，指定用於指南校區「新建宿舍工程」，而該筆捐款也成為政大近年來最高金額的單筆捐款。其中，有1名學長弟弟被哥哥的義舉感動，讓不是校友的他主動響應捐贈新台幣500萬元。

對於此次捐款，政大表示，這個捐贈初衷源自學長對「教育資源公共化」的長遠思考。透過將善款投入學生宿舍工程，不僅可大幅降低學校自償性貸款的利息與本金負擔，也讓校方在訂定宿舍費用時保有更大彈性，進而降低學生在學期間的居住壓力。若新宿舍定價能對周邊租屋市場產生正向影響，也有助於改善校外租屋學生的整體居住條件，擴大受益層面。

政大指南校區學生宿舍第二期已於去年2月19日動工興建。 圖：政大提供

政大還提到，2名學長回憶起求學期間，受到同窗友人陪伴鼓勵，在2人相互扶持與彼此成全，形塑了他面對世界的視野與價值觀。在能力所及之時，選擇以實際行動回饋學校、支持學生，是一份自然且篤定的心意。而藉由興建宿舍，寄盼學生於此尋得人生益友，同時也鐫記了自己與好友偕行奮鬥的美好友誼。

政大也感謝這份不張揚的厚愛，這不僅是硬體設施的建設，更是一場關於感恩與傳承的無聲身教。這份情感源自於兄弟之情與朋友之誼，正如人間四月天的風景。未來，新建的學生宿舍，將承載著學長傳承與無私的關愛，成為政大學子在追尋夢想路上，最堅實、最溫暖的後盾。

隨著消息曝光，不少網友留言表示：「指定蓋宿舍，看來求學期間有很多『體驗』」、「感謝偉大學長造福後人」、「指定新建宿舍，代表就學期間對於宿舍是有一定的怨言」、「3000萬美金！天啊」、「3000萬都可以蓋棟飯店等級的宿舍了吧，真羨慕」、「3000萬台幣就很厲害了，居然還是美金，太強了」。

事實上，政大部分宿舍因年久失修，過去多次引發爭議。先前有家長在社群平台 Threads 發文指出，自己在陪同女兒參觀宿舍時，發現宿舍設備老舊破損、蟲害問題嚴重，甚至出現牆面漏水發霉、鐵製收納櫃損壞、鏽蝕斑斑等情況。不少學生也在各大社群平台抱怨政大宿舍，並被學生們自嘲政大宿舍走的是「監獄風」。

先前有家長在社群平台發文表示，自己在陪同女兒參觀宿舍時，發現宿舍設備老舊破損、蟲害問題嚴重，甚至出現牆面漏水發霉、鐵製收納櫃損壞、鏽蝕斑斑等情況。 圖：翻攝自thread