學生寒假打工瘋賣手搖飲？人力專家：高強度壓力測試

記者李鴻典／台北報導

根據經濟部統計處資料顯示，近5年(109~113年)飲料店家數呈現逐年上升趨勢，平均年成長4.1%，截至今年9月底飲料店數共2萬8,788家，而今年1-10月飲料店營業額1182億元，年成長7.2%。觀察近年飲料店各月營收表現，容易受到節慶假期影響，淡旺季表現明顯，12月至隔年1月，因應聖誕節、跨年、寒假接踵而至，也帶動了人力需求升溫。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，手搖飲店工作提供了高強度的壓力測試。

今年寒假總計長達65天，許多學生已經開始規劃寒假打工，希望藉由兩個多月的假期，將時間價值最大化，替自己多賺點實質收入，使得學生在選擇工作時，更傾向「容易上手、不需太長培訓時間、排班彈性」的工作，而街頭隨處可見的手搖飲店，正是最符合學生短期需求的選項。

1111人力銀行調查指出，學生選擇打工時最重視的條件首推「地點距離」（65.5%）與「工作薪資」（65.0%），相較於高技術性職缺需要的培訓與學歷背書，餐飲內外場與手搖飲店強調的是標準作業程序，透過短時間訓練教導，即可上手發揮即戰力。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，觀察1111人力銀行的職缺，使用關鍵字「飲料」、「手搖飲料」搜尋，可找到大量適合學生的打工職缺，這些職缺廣泛分布於全台各地，相當符合學生在寒暑假打工需求，例如麻古茶坊股份有限公司、天仁茶業股份有限公司(天仁茗茶)、怡客咖啡股份有限公司(錸德集團)、大苑子茶飲專賣店等知名連鎖咖啡飲料店，工讀及兼職，時薪上看210元，工時彈性且鄰近性高，屬於典型「從業門檻低、可快速上手」的工作機會，因而長期以來很受打工學生青睞。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，手搖飲店工作提供了高強度的壓力測試，尤其面對尖峰時段的點餐壓力與五花八門的顧客需求，學生可以藉由打工過程，學習如何快速處理情緒與工作流程應變，這是坐在辦公室處理行政事務，難以獲得的寶貴經驗。

