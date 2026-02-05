學生專車誰來管？桃園市教育、交通兩局「互踢皮球」 家長憂孩子安全沒保障

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市學生專車長年承擔學生通學需求，市府監督單位卻遲遲未明。第一線學校、家長反映無門的背後，癥結點實際在於市府對學生專車的政策定位遲未定調，導致教育局、交通局「互踢皮球」，政策也無法有效執行。

桃園市內學生專車的管轄單位，究竟是教育局還是交通局，連市府都搞不清楚。（記者翻攝）

有民眾向本報投訴，日前透過桃園市政信箱反應學生專車問題，收到回信之後卻傻眼，因為市府在同一封信件中「鬼打牆」。教育局先是說「學生專車屬交通局管轄」，但交通局馬上又再打臉「是教育局轄」，讓民眾看了簡直氣炸，連市府都搞不清楚學生專車誰來管嗎？

廣告 廣告

記者實際詢問教育局，教育局表示，桃園市學生專車為早期客運業者配合學校需求，於上下學時段以市區公車方式載運學生，行之已有十數年，是透過既有市區公車路線繞駛校園。

教育局強調，相關服務屬既有通學模式，持續運作至今。而客運業者的營運督管、駕駛員教育訓練及車輛安全檢核，均由交通局依相關法令辦理。

不過，記者再致電交通局查證，交通局則回應，市府於113年底曾召開跨局處會議，會中已明確決議將「學生專車」責任劃歸教育局。交通局表示，該項決議是由副市長主持拍板，但後續細部執行仍需由教育體系主責。

教育局以「市區公車營運、由交通體系督管」說法回應，交通局則稱「責任已劃歸教育局」，兩局對學生專車的行政定位與權責分工，說法不一，也讓桃園市家長想問，「孩子們的安全誰來保障？」

桃園市教育局、交通局針對學生專車管轄權的說法不一。桃園市長張善政（中）。（圖／桃園市政府）

此外，有知情人士指出，桃園市部分學校的學生專車，同時存在以「綠牌公車」及「紅牌遊覽車」載運學生的情形。若以綠牌公車營運，則比照一般市區公車，依法涉及路線、站點及路權核定，須經交通局審議委員會審查通過後才可上路，但學生通學路線多依學生分布彈性調整，恐怕沒有確實通過審查。

至於以紅牌遊覽車承接學生通學需求，依法屬包車性質，但桃園市內僅有5所公立高中有確實與遊覽車業者簽約載送學生，佔比約26％，其餘學校則以紅、綠牌並行的運作模式，也讓學生專車遊走在法規灰色地帶。

學生專車遭質疑以「綠牌公車」上路不符合法規。（記者翻攝）

在現行制度下，學生專車問題已逐漸形成「學生、業者、市府三方皆輸」的局面。對學生與家長而言，通學高度仰賴學生專車，卻面臨責任歸屬不明、服務標準不一、權益適用不清的情況，一旦發生爭議或事故，該如何申訴、咎責。對客運業者而言，學生專車路線載客量有限、駕駛人力吃緊，卻未被正式納入補助與評鑑體系，營運成本難以反映，品質提升空間受限。至於市府層級，內部雖已有會議決議，實務上卻未完成制度接手與權責定調，導致局處各自回應、管理斷裂，相關問題反覆浮現卻難以根本解決。

學生專車天天載運一整車未成年學生上下學，市府卻未提出清楚可循的管理制度，「誰管」說不清，「合不合法」也講不明，學生通學風險只會持續堆疊。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！