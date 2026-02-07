學生崩潰跳樓、大吼大叫、踹牆壁⋯揭密第一線特教老師的「真實日常」

你知道特教老師都在做什麼嗎？資源班特教老師楊元安在《你不知道的特教現場》一書中，從「系統合作」的角度切入，呈現特殊教育現場的真實日常，並收錄〈特殊生的觀念澄清 Q&A〉期盼教育現場都能拆除既有框架、放下立場與爭權，回歸「守護孩子」的初心。以下為原書摘文。







資源班特教老師的一天



身為資源班的特教老師，我的一個典型教學日如下：

【早上】

早自習時間，自閉症與情緒行為障礙的學生來上課，有的在生氣、有的在哭，教室兵荒馬亂，幸好在教學策略的引導下順利平息了。早自習結束後，學生回去普通班上課，我則緊接著打開電腦，心想：「太好了，上午有兩節空堂，可以好好用來備課。」

特殊教育的備課極具挑戰性，例如：學習障礙生普遍無法理解官方教科書所要傳達的知識，身為特教老師的任務便是必須將知識「解構後，再建構」，變成他們可以吸收的模樣傳遞。

又如：自閉症與情緒行為障礙生上的是社會技巧、學習策略等課程，也都需要特教老師用不同的專長來引導。我曾自費參加許多體制外教育的證照培訓課，例如：桌上遊戲、兒童瑜伽、和諧粉彩、禪繞畫等，希望能協助這些在體制內不適應的孩子另尋舞台。

我是這麼想的：既然特殊生不像普通生能輕鬆吃下懸在眼前的「胡蘿蔔」，那麼特教老師的任務，便是要千方百計地將這些胡蘿蔔做成蛋糕或打成果汁，幫助特殊生得以下嚥。這樣「量身訂做」的教材調整，豈不是極具挑戰性嗎？

有人曾問我：「妳那麼常跟特殊生相處，會不會『變笨』呀？」我啞然失笑。我的學生們和一般孩子沒有不同，只是鮮明的特質讓他們顯得不普通，因此往往受到誤解。身為特教老師需要為了調整教材而搜索枯腸，並且身兼數職地教導各個科目，說是天天都在動腦也不為過，又怎麼可能變笨呢？









【突發狀況一】

正當我投入備課時，分機突然響起，不祥的預感油然而生。「喂，羊羊老師！」科任老師的聲音響起：「我叫全班訂正考卷，魔方男孩就哭著衝出教室外了。」「好，我去看看。」

魔方男孩是有情緒行為障礙的孩子，一爆炸起來驚天動地。普通班老師一次要照顧全班近30個學生，實在抽不開身單獨照料一個特殊生，所以有時發生狀況，需要資源班老師前去支援。對此，我都義不容辭。

好不容易在二樓找到了魔方男孩，只見滿臉淚痕的他竟然正攀著欄杆欲往下跳！我連忙一個箭步上前使勁把他拽下來，和他雙雙滾落在地。「你怎麼了？告訴老師，老師幫你！」餘悸猶存的我努力平息內心的驚懼，盡量語氣平靜地問他。

魔方男孩開始嚎啕大哭起來，娓娓訴說科任老師剛剛在課堂上的嚴格及自己的委屈⋯⋯這時的他最需要的是聆聽，所以我安靜地聽著，並且試著同理他的感受。大約20分鐘後，他終於平靜下來，抹去眼淚，雨過天青地說：「我要回去教室訂正了！」剛才的心驚膽顫彷彿沒發生過。

陪他回到原班時，我瞥了一眼時鐘，竟然快下課了。這場高張力的僵持令人有些疲憊，我蹣跚地走回資源班，繼續備課。









【突發狀況二】

第二節上課鐘聲響起，寶可夢男孩出現在教室門口，但他這堂應該在普通班上課呀。有自閉症與情障特質的他生氣地大吼大叫、踹著牆壁，我趕忙上前，從身後抱住他。他死命掙扎，但我將雙臂圈得更緊，懷中的他叫喊聲震耳欲聾。

「你說當你生氣時，希望我能抱住你。你看，老師來幫你了！」我一邊氣喘吁吁地說，一邊加重擁抱的力道。數分鐘後，他終於冷靜下來，願意跟我進教室溝通。原來是因為和同學發生衝突，他消化不了而來找我。我們花了將近一節課討論衝突的經過，以及後續該怎麼做，下課後陪著他去找同學，處理好這個事件。

再次虛弱地走回資源班，來上第三節課的孩子已經在教室等我了。喝口水，開始連續兩節的課程。直到午餐時間，總算有空檔去廁所。

【下午】

終於又坐回電腦前，看著一早就打開的備課資料沒有絲毫進展，同時想到下午還要連開兩場會議，我實在是欲哭無淚。馬拉松會議結束後，把握所剩不多的時間繼續備課，直到放學前，打開手機一看──嘩，滿滿的家長提問訊息：

「老師，我的孩子在班上不敢說話，該怎麼辦？」──那就來上融合課程吧。

「老師，我的孩子在班上沒有人要跟他一組，該怎麼辦？」──那就來做特教宣導吧。

還有埋怨的留言：「我女兒功課不好，都是因為妳不會教！」這樣的家長是挫折得想找個出口抒發情緒，我能理解，所以也擠出最後一絲力氣給予回應。

下班時間已經是一個小時前的事了，拖著疲憊的步伐踏往回家的道路，一邊心想：「要利用晚上備課才行，否則隔天得去參加官方規定的研習，又沒時間了⋯⋯」這就是我身為資源班特教老師典型的一天，而我想，其他特教老師的情況也是大同小異。





協助特殊生，也是幫助普通生



根據衛生福利部統計，台灣領有證明的身心障礙者人數約占總人口的5％。學校是社會的縮影，自然也存在著有特殊需求的孩子，一個班上大約有一至兩位「正式生」，以及多名「疑似生」。

照理來說，學生如果有嚴重的行為問題是學務處處理，有嚴重的情緒問題則是找輔導室。但因為特殊生的特教身分，遇到在普通班有狀況，老師常是請特教老師前去處理。資源班的老師有時即使在上課、身邊有學生，也得放下手邊的工作，立刻前往「救火」。

一個班級有20、30個學生，特殊生確實對於教學和班級經營帶來挑戰。這也導致有些普通班老師不喜歡特殊生，覺得他們很麻煩。例如：「為什麼要為了學習障礙調整我的教學方式？我用我本來的教法，其他學生都學得會，就你學不會，這是你的問題啊！」

或者：「為什麼要為了自閉症和情緒行為障礙調整我的班級經營？我用我本來的管理法，其他學生都好好的，就你不適應，那是你的問題啊！」而另一方面，資源班老師也常受到誤解：「特教老師一堂課才幾個人，學生數這麼少，真的很輕鬆欸！」

確實，若以一個普通班有一名特殊生而言，一個年級加起來不過「只有」個位數的孩子。但試想一下：如果把一整個年級所有的特殊生同時集合到資源班上課，會是什麼光景？想必不會比普通班輕鬆吧。

如此的兵荒馬亂，卻是特教老師面對的常態。此外，以一週有20堂課的特教老師來說，平均一天的三節空堂也往往另有任務在身，除了備課，還要為了孩子的臨時狀況隨時備戰，實在很難感到輕鬆。特教老師難為，並承擔著不為人知的巨大身心壓力，就像有句台語諺語所描述：「做到流汗，嫌到流涎。」

雖然辛苦，但為了學生，勉強還能撐住，不過特教老師也是人，無論再怎麼投入，時間與心力畢竟都有限，工作量大時，服務品質也可能下降。譬如有一年，我接到五個情緒行為障礙生，同時在進行心評作業，更屋漏偏逢連夜雨地遇上磨死人不償命的評鑑。

一個孩子在獲得特殊生身分前，會由特教老師進行一系列的心評測驗，全名「心理評量」。此外，我們必須定期撰寫工作報告呈交給政府單位，讓上級對我們評分及鑑定，這就是「評鑑」。所有這些事情壓在身上，儘管努力想要全盤兼顧，也會有忙不過來、感到無力的時候。

特殊教育聽起來是「特殊」的，看似與一般人的距離遙遠。但學校是社會的縮影，任何事都是牽一髮而動全身，特殊教育其實與你、我息息相關。

不堪負荷的工作量可能導致特教老師的服務品質下降；而當特教老師無法支撐特殊生，那麼特殊生就更加成為掉隊的孩子，普通班老師必須付出更多心力在他們身上，相對地，能照顧班上其他學生的時間也更少；如此一來，對於班級風氣及親師溝通等，可能會產生負面影響⋯⋯教育環境便是如此環環相扣著。因此，協助特殊生也是在幫助普通生。融合教育不容易做，卻是雙贏的方法。

（本文摘自／你不知道的特教現場：從真實面說起，實現真正的融合教育／寶瓶文化）

