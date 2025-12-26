學生怨校慶表演「不準備好」市長面前出包 釣出高虹安暖心回應

新竹市私立磐石中學昨舉辦校慶活動，市長高虹安到場祝賀，也開心與學生合影。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市磐石中學昨迎來62周年校慶，但表演活動途中麥克風突然沒聲音，後續有學生在社群平台發文，抱怨學校「不準備好」在市長有來的活動出包，意外釣出新竹市長高虹安親自回文，強調學生表演很穩，該改進的是流程不是學生的努力，不少網友都說市長暖心、高情商。

磐石中學昨舉辦校慶活動，市長高虹安到場祝賀，由於校慶適逢聖誕節，活動兼具感恩與靈性，包含校慶感恩彌撒、慶典大會、創意園遊會及社團成果表演，並由甫獲得特優的磐石混聲合唱團演出揭開序幕。

不過事後有學生在社群平台threads發文，抨擊學校事前準備不足，提到「學校是要多爛才會讓指揮老師在市長有來的重大活動裝麥克風的電池給大家看啊，為什麼一開始不準備好，為什麼要在表演當下才在讓我們試音？」

網友也紛紛在底下留言「事前準備很重要。校長太忙。直接找總務處理比較快」、「難道沒有備份的電池嗎？」、「市長才剛出來就要看你們調麥克風真幸福」，學生則回覆「是麥克風沒裝電池」。

未料這篇文章被高虹安本人網路「海巡」看到，也暖心回覆學生，她看到留言了，表演前才試音，真的很考驗心臟強度，這一點市府和學校沒有準備好，對你們說聲抱歉。

高虹安在留言中也強調，必須說，她在現場看學生們的表現還是很穩，現場完全看不出慌亂，這是實力，不是運氣。「該改進的是活動流程，不是學生的努力，這點我們會記住。」

暖心留言也引來網友朝聖，有網友說「市長對略有情緒性言論對回覆很有情商」、「市長太暖了啦！」，也有網友說「親自留言94暖」。

