學生怨校門前沒紅綠燈險遭撞 交通處：有行穿線通行

新竹縣 / 綜合報導

新竹縣竹北市的中央路上，日前有名高中生準備過斑馬線前往學校時，因為沒有紅綠燈，導致他只能找空隙快速跑過去，卻沒發現還有台直行機車要通過，兩人差點就撞上了，所幸沒有發生意外。由於這個路口短短250公尺內就有3所學校，平時車流量就很大，也有不少家長會聚集在此接送，不少居民就擔心學生的安全會受到影響。對此縣政府也回應，校門右側的前方設有行人穿越線，可以讓學生通行。

高中校門前車來車往，一名高中生左看右看，尋找可以過馬路的時機，發現車間有空檔快速衝過去，但沒想到還有台直行機車迎頭騎來，學生反應快及時閃開，騎士也朝另一邊轉向，兩人差一點就撞在一起。

實際回到現場，在新竹竹北市中央路上，這裡是學區，一條路上國小國中高中都有，平時的車流量就很大，但抬頭一看沒有紅綠燈，也讓居民憂心忡忡。

當地居民說：「有時候真的車速太快，年輕人開車，嚇死人，真的嚇死人，這裡(中央路)很容易出車禍，很常機車，被車子撞，(上學時段)會有一位教官，還有警衛，還有那個保全(指揮交通)。」

攤開地圖，國小距離國中140公尺，國中與高中相距更短僅110公尺，等於短短250公尺就有3間學校，附近居民擔心，學生多車流量也大，難免人車搶道，讓交通安全打上問號。

新竹縣交通旅遊處副處長張淇銘說：「前方右側約50公尺，靠台1線路口，設有穿越中央路之行穿線，並設有號誌燈，非導護時段，建議學童可以藉由該處來做通行。」

竹縣警竹北分局竹北派出所副所長江映涵說：「有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上，6000元以下罰鍰。」

雖然因距離考量，沒辦法每條路都設紅綠燈，但短短的斑馬線是師生到學校必經之路，過與不過怎麼過，還是每天上課前的挑戰，如何確保安全，相關單位還得設法解決。

