唐勝一

週末，杜玲老師的出嫁日。她家將移花酒席擺在社區大坪裏，空間裏彌漫著濃烈的菜香味。一大早，接親小車一輛接著一輛地開進來。滿院坪裏的賓客無不指指點點，有說有笑。

開席時，突然有人撿拾到一張從樓房上面飄落而下的紙張，一看上面所寫的文字，登時脊背發涼，忙著跑去告訴家主:“不好了，要出大事啦。”

杜玲站在8樓無遮擋的陽臺上。父母雙雙抹眼淚，仰頭張望:“玲兒，別做傻事，啊。”

新郎官也向新娘子喊話:“玲玲，我上去抱你下來。”

“誰都不能上來。”杜玲冷冷的話語像融化不了的堅冰，“你敢上，我就跳。”

賓客們這才知道新娘子要跳樓輕生，大家紛紛離席圍在樓房靠牆處喊話:“大喜慶的日子，有什麼想不開的？有話好好說嘛，美女千萬別衝動。”

杜玲是高中的教師，一直擔任班主任。無論學校領導，教師同仁，以及學生和家長，對她有口皆碑，稱她為德才兼備。

“唉——，多好的老師，咋會這樣？”

有人悄悄報警。

有人急得直跺腳，默默念叨:“玲玲別跳，別跳，等來了救援人員……”

關鍵時刻，二三十名男女學生手持鮮花，笑笑哈哈走進來。他們也沒料到如此情景，個個驚得目瞪口呆。當他們打探到情況後，立馬列隊，朝著8樓陽臺高聲大呼:“杜老師好！”

“同學們好！”杜玲說，“你們怎麼來了？快回去。”

“不，我們要杜老師領我們一起回學校。”

“不行。”杜玲心一橫，說出更狠的話，“老師今天不愛你們啦。”

同學們自行組織，齊聲高呼:“杜老師，我愛你。杜老師，我愛你……”喊了一遍又一遍，一遍又一遍。

院坪靜下來後，一個小女生撒著嬌:“老師，天要下雨了，我回家沒得傘，你借把傘給我吧。”緊接著，一個男生嚷嚷:“老師，我昨天感冒了，沒完成作業，你去學校輔導我把你業做完。”這話剛落音，一位高個頭女生推了男生一把，白他一眼:“不，我家很遠，我要杜老師像平常一樣，開車送我回家。”小女生是班長，領頭訴說著杜老師對同學們的好來。

杜玲明白學生的用心，很是感激，不停地抹眼淚，哽咽著喉嚨說:“同學們，謝謝啦！請原諒老師今天不能幫你們。”

“不行。”“不行。”“不行。”

同學們又再次一遍又一遍地高喊:“杜老師，我愛你。杜老師，我愛你……”

杜玲蹲下了，哇哇地大哭。小女生班長受人指點，再一次對杜玲喊話:“老師別哭啊，我上來借雨傘啦。”杜玲聽著沒吱聲，起身走進房間去。

就在大家期望中，小女生班長拽著杜玲老師的手，下來走出了電梯間。同學們一下子攏了過去, 圍在老師身邊，有的落淚了。杜玲老師伸手摸了自稱感冒的男生額頭, 輕聲道:“你不發燒啊，咋撒謊呢？撒謊可不好呀。”同學們看到老師紅腫著雙眼，還在流淚，都勸著：“老師別哭，你是棒棒的。”杜玲老師擦幹眼淚，挺直身子，嘶啞著喉嚨說:“同學們，我們一起回學校吧。”

在場的父母和賓客，懸著的一顆心都放下了。

杜玲母親這才攤開別人撿拾的那張紙仔細看，原來是女兒的一紙遺書，上面寫道:“爸，媽，你們催婚，催了十二年的婚，近年還逼婚，以死相逼，好吧，我先於你們死去，再也不用逼了；小白男友，你仗著家裏有錢有勢，要我婚後辭去高中學校的教書工作，在家裏要麼當家庭主婦，要麼兼顧生意，你要控制我，呸，白日做夢，我寧死不從，你還不是落得一場空……”