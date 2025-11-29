學生憂演算法「單一資訊」影響思辨力「很震撼」 賴清德當場囑咐教育部長納入教學

總統賴清德出席「總統與青年論壇」。廖瑞祥攝



賴清德總統今天（11/29）下午在青年論壇聽取學生提案，提出對於網路「演算法導致提供「單一資訊」恐怕導致青年們思辨力消逝，賴清德坦言「很震撼」，直言「教育部做的不夠」。賴清德也認為，演算法造成的問題在台灣特別嚴重，還以台語「歹厝邊」（壞鄰居）來形容中國利用網路演算法對台灣的威脅。賴清德說，目前高中的媒體識讀只提供靜態被動認知，沒有採取行動，主動去應用、去思辨，賴清德認同蘭陽女中同學提供的解方，提供多元資訊管道與查證資源，當場請台下的教育部長鄭英耀「回去參考一下」，如何納入高中教學領域，提升青年的「免疫力」。

總統賴清德出席「總統與青年論壇」。廖瑞祥攝

賴清德總統今天下午出席《今週刊》舉辦的總統與青年論壇，聽取全國37所學校、48組提案，還有550多則網路提問，現場還有230位學生出席，並且可以現場提出「直球對決」，即席向賴清德總統提問，立即回答。

先前賴清德總統國立蘭陽女中視察「全國防災日」演練後，學生與賴總統合影後，網路發布照片卻被部分網友嘲諷。而今天提案隊伍中，蘭陽女中的林蕎安、李葉品汝等4位同學則提出「演算法下的青年： 媒體影響與思辨能力的消逝」的提案簡報，獲得賴清德的高度正面回饋。

賴清德表示，看了蘭陽女中的簡報，就好像武俠片，因為「我光看演算法下的青年這個題目，我就覺得很震撼。這話怎麼講呢？就好像是現在的年輕人，是籠罩在演算法這個惡魔所打起的鐵幕，就是控制了我們年輕人自由的論辯能力。如果這個問題不解決的話，長此以往，對我們年輕人，對國家都是一個重大的影響。

總統賴清德出席「總統與青年論壇」，最後與同學們合影留念，跟著高中生們擺出年輕人的動作。廖瑞祥攝

賴清德還以台語「歹厝邊」（壞鄰居）來形容中國利用網路演算法對台灣的威脅。賴清德說，當然演算法的問題也不是只有台灣有，其他國家都重視，但台灣特別嚴重，「因為面對『歹厝邊』的威脅特別嚴重。所以我很欽佩 為什麼說是向俠義片，因為你們提出了非常具體的做法，你們點出了這個問題非常嚴重的地方，但你們也提出非常重要的做法，我完全同意你們剛剛講的，因為在演算法之下，提供的是單一的資訊，所以『同溫層』會越來越厚，而且單一的資訊又是非常非常大量，所以你會失去論辯的能力。」那到最後，社會對立會非常嚴重、會彼此對立，這問題當然要解決，賴清德認為蘭陽女中提出來的方法是非常可行的，也非常重要。

賴清德看著台下的教育部長鄭英耀說，「因為今天部長有在場，那因為你們希望藉由各種形式的活動，能夠讓台灣的這個媒體制度，不僅僅停留在理解，而是要能夠應用跟思辨嘛！」

賴清德也認同提案中「讓孩子要有查證的能力、能夠有表達的能力、有討論的能力，從而能夠有思辨的能力」這個過程是非常好的。

賴清德特別向提案同學說明，「政府不是沒有重視演算法下的問題，但是我聽了你們的簡報之後，我認為目前教育部做得不夠。」

賴清德指出，因為教育部雖然在12年國教之下 有特別把科學資訊跟媒體的識讀納入科學跟社會的教學領域裡面，但是大概教育部目前比較著重在資訊安全 隱私權 還有媒體在整個語論形成當中的角色，並沒有對焦到「演算法」對年輕人跟對社會的重大影響，沒有對焦。所以教育部提供的是一個靜態的、被動的認知，沒有一個採取行動的、或是一個主動的去應用跟思辨。

賴清德也說，剛才簡報速度比較快，請主辦單位在大螢幕再度秀出蘭陽女中同學提出的解方，賴清德並且當場指示鄭英耀「看看教育部研究一下，學校（高中）每一學期至少辦一場『媒體識讀講座』，利用學校的強制性，來達到所有人都能夠學會「媒體識讀」相關教育，然後結合解方1這些做法 教育部回去參考一下。」

對於網路演算法造成單一資訊的問題，賴清德說，學生要有「免疫力」，「這免疫力從何而來呢？」，因為簡單的講，在演算法下它提供的是一個單一的資訊，所以我們一定要用多元來面對單一。所以除了教育應該要參考你們的做法、去落實以外，教育要培養每個孩子，社會上也每一個人也都要有多元吸收知識的管道。

