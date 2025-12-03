學生成詐團目標！ 「正妹照」騙人警揭手法

圖／TVBS

詐騙集團手法不斷更新，連學生都成為目標，最常遇到的，像是網路點數、交友軟體等等類型的詐騙，警方強調，識詐觀念要從小培養，才能辨別詐騙集團手法。

圖／TVBS

新北市少年隊警官黃順吉vs.學生：「(左邊)是正妹大頭照，右邊是一個舉重國手100多公斤，舉重是好事運動是好事，那拿去騙人就不是好事了。」

以實際案例說明和台下同學互動，用這樣的方式比起寫在書上更讓同學印象深刻，台灣詐騙猖獗每天抓不完如今連學生都可能成為被害人。

廣告 廣告

介壽國中校長陳建廷：「其實孩子在學校裡面還有在家裡面，最常遇到的是網路上的詐騙一些方式，比如說點數啊，可能在網路上有一些陷阱，於是他就被詐騙了這個東西就到學務處來了，對於基層的老師還有學務夥伴其實都是一個比較棘手的事情。」

把詐騙案例用淺顯易懂的方式跟學生分享，融入日常生活中提醒千萬別上當。

學生：「盡量不要在網路上留個資學校也都有在宣導。」

學生：「我覺得這個講座很有趣很有意義，教我們說很多詐騙的事情跟詐騙的類別。」

新北市少年隊警官黃順吉：「主要是透過這些金融銀行，把這些防詐的教育融入生活當中，包括一些遊戲包括一些網路社群，這些青少年都很容易看到這些防詐的資訊。」

別以為沒出社會就不會成為詐團目標，從小吸收觀念知道對方的手法，才能從根本防止被詐騙的機會。

更多 TVBS 報導

印尼校園清真寺爆炸案增至96傷！1受傷學生涉案 警持續追查

日本熊害嚴重！頻闖校園、今年已釀11死 中央將提高因應層級

通緝詐騙犯路中睡覺被查獲！加速逃逸「警連開兩槍」 最終栽了

大馬爆校園殺人！14歲男持刀刺死學姐 同學目擊「渾身是血」

