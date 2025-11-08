學生打工會拖垮升學？她親身經驗勸別硬撐 網共鳴：非常認同

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

許多人在學生時期會一邊打工，希望能多賺一點零用錢，不過一名女網友發文直言，不建議學生時期投入打工，認為時間與精力的投入成本，往往會直接影響升學結果。她以自身經驗表示，自己從高中到研究所一路專心念書，才順利考上中字輩大學、推甄上交大研究所；而她身邊需要打工維持生活的朋友，則常因疲憊、時間被佔滿，而在課業或升學上難以全力投入，「真的不是每個人能兩邊都做到。」

原PO在Dcard上發文指出，若高中開始打工，她可能連國立大學都難考上；若大學還在忙工作，研究所推甄更不用想，透露「我只打工過一個禮拜，每天回家累到什麼都做不了。」她也提到，即便外界常說打工能「學會待人處事、增加社會經驗」，但實際做起來多半是洗盤子、掃地、勞力活，「真的沒有比較成長，只是累。」

她更感慨提到身邊男友的例子，對方出身一般家庭、需要打工補生活費，後來不僅沒有時間準備升學考試，也因此放棄念研究所，「如果他家境好一些，也許會念到不錯的大學，也許有心力考研，真的很可惜。」

貼文曝光後，引起網友激烈討論。「我也認同，如果當初半工半讀，我也考不上這邊，應該說打工可以，但是要做會讓人成長的工作，或是可以刷履歷用的，甚至是可以邊打工邊做自己的事情的（如校內圖書館管理員），除此外的勞動活都不建議做，不然下班後會累到不想動腦」、「真的⋯一堆人說大學是自己要讀的半工半讀很合理，真可憐。就我來看大學已經是必要學歷應該納入義務教育父母國家都要幫忙出錢，畢業之後才是真正開始工作」、「我發現學歷好的人，大多家裡也蠻有錢的，那時候我才知道，階級複製這件事情超難翻轉。」



