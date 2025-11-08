學生打工會拖垮升學？她親身經驗勸別硬撐 網共鳴：非常認同
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導
許多人在學生時期會一邊打工，希望能多賺一點零用錢，不過一名女網友發文直言，不建議學生時期投入打工，認為時間與精力的投入成本，往往會直接影響升學結果。她以自身經驗表示，自己從高中到研究所一路專心念書，才順利考上中字輩大學、推甄上交大研究所；而她身邊需要打工維持生活的朋友，則常因疲憊、時間被佔滿，而在課業或升學上難以全力投入，「真的不是每個人能兩邊都做到。」
原PO在Dcard上發文指出，若高中開始打工，她可能連國立大學都難考上；若大學還在忙工作，研究所推甄更不用想，透露「我只打工過一個禮拜，每天回家累到什麼都做不了。」她也提到，即便外界常說打工能「學會待人處事、增加社會經驗」，但實際做起來多半是洗盤子、掃地、勞力活，「真的沒有比較成長，只是累。」
她更感慨提到身邊男友的例子，對方出身一般家庭、需要打工補生活費，後來不僅沒有時間準備升學考試，也因此放棄念研究所，「如果他家境好一些，也許會念到不錯的大學，也許有心力考研，真的很可惜。」
貼文曝光後，引起網友激烈討論。「我也認同，如果當初半工半讀，我也考不上這邊，應該說打工可以，但是要做會讓人成長的工作，或是可以刷履歷用的，甚至是可以邊打工邊做自己的事情的（如校內圖書館管理員），除此外的勞動活都不建議做，不然下班後會累到不想動腦」、「真的⋯一堆人說大學是自己要讀的半工半讀很合理，真可憐。就我來看大學已經是必要學歷應該納入義務教育父母國家都要幫忙出錢，畢業之後才是真正開始工作」、「我發現學歷好的人，大多家裡也蠻有錢的，那時候我才知道，階級複製這件事情超難翻轉。」
更多FTNN新聞網報導
大學生工讀遇「飲料垃圾桶」崩潰想離職 自嘆：會不會太草莓？
同齡人剛畢業就領45K！ 她被「薪資差距」打醒：好怕自己扛不起
畢業一年兩度離職！她嘆「找到工作比想像難」 崩潰自問：讀大學是不是白費了？
其他人也在看
7月男嬰被未滿12歲女童摔死！律師反咬「媽媽自己沒顧好」 法院也判無法究責
「我的兒子，被人害死了！」近日中國廣西一名黎先生指控，自己僅7個月大的男嬰（小黎），被兩名未滿12歲的女孩打、掐、摔致死，引發社會關注。目前兩名涉事女童已恢復正常上學，令他難以接受，並希望相關單位能正視此事。鏡報 ・ 14 小時前
颱風鳳凰逼近！馬太鞍溪恐形成新堰塞湖 花蓮3鄉鎮預防性撤離
颱風鳳凰逼近，林保署表示，若持續豪雨，花蓮馬太鞍溪可能會形成新的堰塞湖，光復鄉等三個鄉鎮啟動預防性撤離。隨著風浪增強，舊台九線象鼻隧道附近的海灘發生溺水意外，一群遊客疑似遇到漲潮，四人受困海灘，還有一名婦人被浪捲走，救起後送醫宣告不治。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
不是害羞也不是不會社交！內向者分4型，你是哪一型？
你曾經拒絕過多少次邀約？在社交場合總是站在邊緣？在會議中選擇當旁觀者？或者為了避免在電梯裡遇到人而選擇走樓梯？如果你始終保持內向性格的行動模式，拒絕和世界接觸，你真的是在「做自己」嗎？還是說，這會讓你錯過許多重要的人生目標，而這些目標只有在你突破自身界限時才能實現？世界上有超過三分之一甚至一半的人都是內向者，而內向者一直在默默地改變世界。內向者不是一種 分成4種完全不同的性格類型所有內向者都屬於同一陣線，但並非所有內向者都是一樣的，有兩個差異特別顯著。首先，有右腦型的內向者，傾向以主觀直覺的方式來處理資訊；還有左腦型的內向者，更偏向以客觀分析的方式來評估資訊。其次，有社交能力較強的內向者，也有社交能力較弱的內向者。從這些差異的交叉組合，可以得出四種基本的內向性格行為風格：●受理性驅動且安於交際：務實的智囊（Mastermind，M型內向者）。●受情感驅動且安於交際：敏銳的超級敏感者（Supersensiblen，S型內向者）。●受理性驅動且不安於交際：高度邏輯思維的怪咖（Nerd，N型內向者）。●受情感驅動且不安於交際：害羞的繭居者（Cocooner，C型內向者）。內向不是不能外向 只常春月刊 ・ 19 小時前
日本熊害已釀13死！政府組織殺熊遭抗議 前秋田知事嗆：送去你家
日媒「ENCOUNT」報導，佐竹表示，抗議者分為兩類，一是出於愛護動物的善意，尚能溝通；另一類則是對公務員發洩不滿的「客訴騷擾」，目的只是辱罵基層人員。他強調，領導若態度堅定，能讓下屬免於無謂應對。佐竹回憶，自己擔任公務員時也遇過惡質民眾騷擾，後來當選市長又再遇...CTWANT ・ 7 小時前
中職》樂天閃電換帥保密到家 選手皆錯愕、古久保落淚
選在剛在交流賽贏球後，樂天桃猿閃電公告宣布總教練古久保健二卸任。而正準備休假的選手們，則是經古久保本人告知，全隊皆錯愕。據悉，古久保一度落淚，並提到，很遺憾不能夠繼續帶領這支球隊。古久保閃電卸任，據傳在下半季尾聲，樂天球團就曾討論教練異動。領隊牧野幸輝受訪時多次提及「基於合約，彼此合意的結果」，對於自由時報 ・ 7 小時前
李四川若出線 誰會當選新北市長？2.6萬網友預言結局太震撼
新北市長選戰提前開打，立委蘇巧慧獲民進黨選對會拍板徵召，而國民黨台北市副市長李四川呼聲高，但新北市副市長劉和然公開形象照，對外宣示「準備好了」，民眾黨主席黃國昌則已經成立競選總部。《中時新聞網》YouTube頻道9日針對「民進黨蘇巧慧已確定代表綠營參加新北市長選舉，若藍白陣營最後由目前呼聲最高的李四川出線，請問你預估最後誰能當選新北市長？」進行網路投票，截至9日晚上，高達85%的網友選李四川。中時新聞網 ・ 5 小時前
800歲長壽家族秘方曝光 每天喝「蔬菜湯」增免疫力
義大利薩丁尼亞島是全球五大「藍區」之一，這裡的居民以長壽聞名，其中一個家庭更因家族總壽命超過800歲而備受矚目。英國鏡報報導，這個家庭長壽的秘訣之一，是每天都會食用一道以豆類和蔬菜為主的營養湯品，被視為增強免疫力、抗老化的關鍵飲食。中天新聞網 ・ 19 小時前
胸悶、心悸，心臟卻沒問題？ 小心「胃心症候群」作怪，4指標分辨是胃痛還是心痛
你是否曾胸悶、心悸，心臟卻查不出原因？你可能罹患的是「胃心症候群」，什麼是胃心症候群？腸胃道生病為何會影響胸腔和心臟？ 50多歲楊先生是一名業務主管，白天喝咖啡，晚上時常要加班應酬，平時會服用降血壓及血脂藥物控制。身材微胖的他，血糖也偏高，雖有胃食道逆流的問題，卻未多加理會。 但最近1個月來，楊先生常感到胸悶不適，尤其吃完宵夜，半夜更是胸口痛得厲害，到心臟科檢查卻沒問題，反而醫生開了胃藥後，症狀稍有緩解。直到他進一步到腸胃科詳細問診、檢查，才確認是嚴重胃食道逆流引起的胸悶不適，是典型的「胃心症候群」，除給予強效胃藥，也請他減重、改變飲食習慣，症狀逐漸獲得改善。 什麼是胃心症候群？ 「胃心症候群」指的是因腸胃功能異常，而引起的心臟不適。有研究指出，約5～10％心悸胸悶患者，實際上來自胃部問題。 成美診所院長、腸胃肝膽科醫師陳炳諴解釋，胸腔和腹腔之間遍布交感與副交感神經，當腸胃不適、附近神經受到刺激，心臟容易連帶受到影響，引起胸悶、胸痛、心悸等。 胃食道逆流、消化不良、胃發炎、胃潰瘍等，都有可能造成胃心症候群，又以胃食道逆流最常見，發作時會刺激食道黏膜和附近分布的神經，可能引起胸口灼熱、心康健雜誌 ・ 3 小時前
中職》冠軍教頭「光速離職」 古久保健二前有古人
樂天桃猿剛在10月27日勇奪中華職棒總冠軍，13天後，也就是今天亞洲職棒交流賽結束後，樂天球團無預警宣布古久保健二卸下總教練一職，消息一出震撼球壇。事實上，中職「冠軍教頭」光速離職，古久保健二並非第一人，首例是1990年（職棒元年）味全龍教頭宋宦勳率隊奪冠後，隔年1月合約到期走人，由徐生明接掌兵符。自由時報 ・ 8 小時前
人生若重來「絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
藍白主張停砍公教年金《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，由於朝野無法達成共識，全案保留送出委員會，交付朝野協商，預計1個月後可三讀闖關。對此，一名擁有公職資歷24年的網友直言，「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
傳統市場開賣溫體豬 攤商多備貨因應買肉需求
南部中心／綜合報導等了15天，傳統市場在8日終於可以買到豬肉，不少豬肉攤商，從凌晨就開始備料，為了因應龐大的需求，備貨量更是比平常多一倍，但豬價跟疫情前差不多都維持在高檔，而豬肉週邊製品，包括熟食滷味、水餃等，週六生意也都比往常來得更好。民視 ・ 1 天前
131年犂記餅店傳意外！員工手指卡進攪拌機遭壓碎
131年犂記餅店傳意外！員工手指卡進攪拌機遭壓碎EBC東森新聞 ・ 1 天前
警公布第三季網路廣告平臺詐騙廣告、貼文態樣 「普發現金1萬元」成最新噱頭
為防制網路詐騙內容持續擴散，刑事警察局積極監測及通報下架涉詐廣告及貼文。觀察近期網路詐騙態樣，詐騙集團多以投資、求職、活動體驗、補助金及贈送物品等名義誘使民眾不知不覺中落入詐騙陷阱，甚至已出現利用「普發現金1萬元」為噱頭之詐騙廣告，顯示網路詐騙已滲透至日常生活各種情境中。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
【普發現金】預登最後一天 430萬人搶登！4狀況入帳失敗 補救方法曝
今（9）日是普發現金預登最後一天，線上系統自開放以來人潮狂湧，財政部宣布登記人次已突破420萬大關。普發1萬元預登記採「身分證尾數分流」進行至今，今為最後一日的「8、9」尾數上網登記；10日起正式解除分流，全民不限尾數皆可上線登記。財政部強調，登記入帳將於11日起陸續匯款，但若帳戶屬於4大情況之一，將直接入帳失敗，必須重新登記，呼籲民眾務必先比對帳號資訊，以免白跑一趟。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃立成曬近照！加密貨幣帳戶剩459萬 53歲「生日願望」成焦點
「麻吉大哥」黃立成早期以嘻哈團體L.A. Boyz成名，橫跨歌手、演員領域，又台又ABC的形象深植人心，近年則發展投資事業，包含電影、直播、加密貨幣等。不過，他先前經歷多次加密貨幣爆倉，帳戶一度剩下約459萬元，7日他迎來53歲生日，在社群曝光「生日願望」，同樣引起網友熱議。中時新聞網 ・ 15 小時前
女疑遭詐團利用 母急報中和警埋伏逮詐團車手
新北市中和區1名母親發現女兒陳女(28歲)疑遭詐騙集團利用，仍堅持前往擔任車手，心急如焚向警方求助，中和警分局即時介入並埋伏監控，成功在新北市中和區圓通路一帶查獲車手陳女及監控手陳男(20歲)，2人當場依詐欺現行犯逮捕，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
湖山水庫人文遺址館年底開館 重現先民智慧
記者謝承宏／綜合報導 雲林縣湖山水庫人文遺址館，預於12月29日正式開館，展出距今約3000至2000年前的繩紋與營埔文化遺跡，重現先民在古坑山區生活智慧與聚青年日報 ・ 4 小時前
台電台糖等國營事業新進職員甄試 起薪4.6萬元 首節到考率5成4
台糖、台電等國營事業開缺，起薪新台幣4.6萬元，吸引逾萬人報考，但今天（9日）首節考試僅8539人到考，到考率54.27%；預計錄取616人，平均錄取率僅約7.21%。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
不要怕AI！財經專家點名「這10種工作」最難取代：「人類感情」是最大優勢
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導AI正加速重塑職場結構，許多重複性、標準化的工作逐漸被自動化取代。不過，美國財經媒體《FinanceBuzz》分析指出，未來...FTNN新聞網 ・ 1 天前
4大國營事業鐵飯碗! 招考名額616人 起薪上看4.5萬
財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導經濟部舉辦國營事業招考，包含台電、台糖、中油、台水，這次報考人數逼近1萬6千人，總錄取名額616人，起薪上看4.5萬元，不過實際到考人數只有8539人，大約只有一半的人來考試，不過創下到考率近4年新高，就看「鐵飯碗」職缺，誰能從中脫穎而出。考生手裡拿著准考證和筆袋，三三兩兩走進考場，能不能捧鐵飯碗，就看這次的考試。考生：「來試試看，看看有沒有機會而已，對啊，沒有特別認真準備」。考生：「之前就是有把要考的科目都有念過這樣，第一堂就是國文跟英文，就是還行吧」。國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬。(圖／民視財經網)一拿到考卷，考生埋頭拼命作答，經濟部舉辦國營事業考試，要招募新血，包含台糖、台電、中油以及台水，在全台13個考場，祭出616個名額，這次招考，專科以上畢業就能報名，將近1.6萬人報考，但實際到考人數，只有8539人。台電副總經理 蔡志孟：「15733名裡面，來到考的大概有8539位，那原來的錄取率，就由這個預定的3.92%，會提升到大概7.21%，那這個到考率 54.27%，大概是近四、五年來大概是最高的」。雖然只有大約一半的人來考試，但到考率創下近4年新高，平均錄取率也從原本預估的3.92%，一口氣拉高到7.21%，另外，四家國營企業也調升3.5%的薪資，起薪大約每月4萬4千元至4萬5千元之間。國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬。(圖／民視財經網)台電副總經理 蔡志孟：「缺工或者是說需要的職缺還是蠻多選擇的啦，推動我們國家基礎建設，所有這個基礎的動力，那看到了市場上的這個薪資的變化，那同等的努力，所以也是經濟部，它才會去適度的去提高我們所有的待遇的薪資」。薪資提升，讓國營事業「鐵飯碗」成為職場選項，誰能脫穎而出，就等放榜見真章。原文出處：國營事業鐵飯碗！ 招考名額616人 起薪上看4.5萬 更多民視新聞報導賴清德承諾持續爭取有利關稅 總統：報國的機會來了台電稱核二、核三「有重啟機會與條件」 侯友宜鬆口表態了賴總統喊2027年前重啟核三？ 府怒批無中生有：未指示不要綠電民視財經網影音 ・ 15 小時前