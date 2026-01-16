學生扛旨牌遶境！汗水體悟王爺信仰讓民俗活起來

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

當傳統的「王爺信仰」遇上現代的「大學生」，會擦出什麼樣的火花？國立臺東大學華語文學系近期透過「水浪的庭院」課程，帶領一群平時鮮少接觸宮廟文化的年輕學子，深入走訪臺東忠合宮、順天宮與富岡海神廟。日前學生們在順天宮廟埕舉辦期末成果發表，將嚴肅的民俗禁忌與遷徙歷史，轉譯成充滿童趣的繪本、Podcast 與互動遊戲，讓一度顯得遙遠的傳統文化，以當代語言重新在校園與地方社交圈中活了過來。

學生舉旨牌（圖／翻攝自臺東順天宮 蘇府大二三王爺粉絲專頁）

對於這群生於數位時代的年輕人而言，宮廟往往被貼上「拜拜、吵雜」的單一標籤，但透過長達一學期的田野調查，他們在耆老的帶領下，理解到廟宇承載的是海岸聚落的討海生計與移民血脈。從物品不能隨意放置的禁忌，到儀式流程的精準要求，學生們在田調過程中學會了對「神聖空間」的敬畏。

大學生走入廟埕（圖／翻攝自臺東 順天宮 蘇府大二三王爺粉絲專頁）

為了讓民俗文化更親民，華語系學生發揮敘事專長，將枯燥的文物紀錄轉化為多元的創意作品。有小組以「如意娘娘」的遷徙故事為藍本，設計出色彩鮮明的繪本與互動遊戲；甚至有小組對廟中的「刑具」產生濃厚興趣，將原本帶有威懾意味的法器畫進插圖，轉化為具備教育意義且消解肅殺之氣的視覺藝術。

學生舉旨牌（圖／翻攝自臺東 順天宮 蘇府大二三王爺粉絲專頁）

發表會結束後，學生們收起簡報，換上參與遶境的行列，實際擔任蘇府王爺冬季遶境的「旨牌」手。雖然只是舉牌隨行，但迎風前行的牌大招風與長途跋涉的體力消耗，讓這群大學生深刻體會到信仰者的誠心。透過這種「身體參與」，能讓教育與文化在廟埕相遇，讓學生不再只是冷眼觀察的研究者，而是真正走進信仰現場的實踐者。

★三立新聞網/寶島神很大提醒您：

民間信仰請酌量參考，理性信仰不迷信

