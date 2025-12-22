學生提問統獨立場！ 鄭麗文稱不需這樣挑釁問：互不隸屬但「同屬一中」

鄭麗文昨晚前往東吳大學演講時開放學生提問，被問及對統獨立場的看法。（鏡報鄒保祥攝）

國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間到東吳大學演講，有同學詢問關於統獨立場，以及如何將習近平、普丁、賴清德依照獨裁程度來排名？鄭麗文回應，中華民國當然是一個國家，「不需要這樣挑釁地問」，她更強調中華民國跟中華人民共和國雖然互不隸屬，但「同屬一個中國」，這就是中華民國憲法白紙黑字的規定。

學生問統獨立場 鄭麗文：不需要這樣挑釁地問

鄭麗文昨晚前往東吳大學演講開放學生提問，整場活動時間長達4個多小時，有學生犀利提問她關於統獨立場，「想詢問主席，願不願意喊出中華民國是個主權獨立的國家，中華民國、中華人民共和國互不隸屬？」接著還追加提問，如何將習近平、普丁、賴清德依照獨裁程度來排名？

鄭麗文回應表示，中華民國當然是個國家，「不需要這樣挑釁地問」，她立刻接著反問「到底是誰對中華民國有質疑呢？是誰對中華民國代表的價值想要扭曲呢？想要改寫呢？不言而喻。」

鄭麗文稱兩岸互不隸屬 但仍「同屬一個中國」

鄭麗文也強調，今天中華民國跟中華人民共和國雖然互不隸屬，但「同屬一個中國」，這就是中華民國憲法白紙黑字的規定。她認為台獨在現實上不可能，國民黨也反對台獨，「它沒辦法解決問題，反而會帶來毀滅性的問題，而且全是沒有一個國家支持台獨」。

至於學生提問習近平、普丁、賴清德的獨裁程度排名？鄭麗文不提及習近平，並強調自己國民黨的黨主席，不會去評論普丁是否是獨裁者，「這不在我的評論範圍」，不過普丁的人民，當然有資格去要求、譴責、評論他們國家的領袖，這是他們國民的權利。

鄭麗文話鋒一轉談論回台灣，賴清德雖然是民主選舉出來的，但他是不是想要破壞台灣的民主機制、根基、遊戲規則，而想要成為一個獨裁者？國民黨身為在野黨，在台灣內部當然可以這樣子來挑戰賴清德。

