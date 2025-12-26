學生提問鄭麗文遭肉搜攻擊！東吳政治系學會不忍了：要吵就上辯論場上吵

國民黨主席鄭麗文日前赴東吳大學政治系演講，提問學生竟遭網路肉搜攻擊。資料照。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文日前赴東吳大學政治系演講，在與師生問答時被質疑立場「親中」，她反嗆對方「看三民自」、「無腦」，相關言論在網路上發酵，傳出有提問學生遭到網友起底肉搜，甚至人身攻擊。對此，東吳大學政治系學生會25日聲明呼籲大家回歸理性討論，強調「要吵就上辯論場上吵」，並在留言處開放報名辯論，若人數足夠，將評估規劃一集公開節目或辯論活動，讓大家把話說清楚。

東吳大學政治系學生會25日在臉書發聲明指出，首先感謝大家本學期對各場講座與活動的關注與參與，也正因為大家在意公共議題、在意系上氛圍，系學會才更必須嚴肅面對近期網路討論逐漸升溫、甚至有失分寸的狀況。

廣告 廣告

聲明談到，系學會觀察到，部分討論已經從「對議題的批評」滑向「對個人的攻擊」，甚至出現以匿名帳號、側翼粉專等形式起底同學、影射身分、放大衝突的行為。對此，系學會表示深感遺憾，也必須明確表達立場：「政治立場可以不同，但校園作為教學與學習場域，不應被當作政治鬥爭的戰場，更不應以傷害同學為代價。」

系學會強調，藍綠白各派代表公開上台辯論、理性對話，都遠比在網路上以起底、嘲諷、貼標籤的方式「互相消耗」更有價值，也更符合一個政治系應有的公共討論倫理。即使先前活動設計了「政面對決」以運動代替衝突的交流形式，仍未能完全消解各方情緒與衝突，系學會理解大家有想說的話，但不接受任何越界行為。

基於上述，系學會提出以下呼籲與處理方向：

一、停止一切出格行為：包含起底、肉搜、影射個資、煽動群眾攻擊、惡意剪輯與斷章取義等。任何形式的騷擾與人身攻擊，都與公共討論無關。

二、回到理性討論的規則：批評可以針對論點、政策、觀點與論證，不針對同學個人。

三、要吵就上辯論場上吵：系學會抱持「有爭議就公開說明白」的態度。若各方確實心癢難耐、希望把話講清楚，歡迎在留言區報名參與辯論交流；若報名人數與立場分布足夠，系學會將評估規劃一集公開節目或辯論活動，讓大家在規則與主持下把話說完、把論點說清楚。

系學會最後再次強調，支持多元立場的存在，也願意提供公開、合規、可受檢驗的討論舞台；但我們同時嚴正呼籲各方立即停止任何越線行為，避免讓校園氛圍與同學安全感持續受損，謝謝大家的理解與配合。

更多太報報導

「日版梁文傑」小野田紀美人氣爆棚 婚紗照曝光

洩蔡英文專機行程給中共！扯鈴教練收買華航職員、軍人 北檢再起訴4人

鄭麗文喊冤「親中」標籤是被抹紅？王婉諭舉1事：國際社會都看得一清二楚