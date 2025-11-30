學生提問「2027共軍攻台」 賴清德：有一些誤會

總統賴清德於11月29日參加「青春進行式，台灣未來式」青年座談會，針對學生提問「中國會打來嗎？」時表示，中共是否攻台是他最關注的議題。他強調，台灣必須做好準備，秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的原則，確保國家安全。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德進一步澄清，關於近日引發爭議的「2027北京攻台論」，國際社會的觀點是中國在2027年前需完成攻台的軍事準備，但這並不代表2027年必然會發動攻擊。他認為部分媒體與民意代表對此觀點有所誤解，導致不必要的民心動盪。他強調，台灣政府已積極提高國防預算，2024年目標達到GDP的3%以上，並計劃2030年達到GDP的5%。

廣告 廣告

在座談會中，賴清德也闡述了國防特別預算的三大核心目標。第一是建構「台灣之盾」，用以應對來自中國的飛彈與無人機威脅，保護人民生命財產安全；第二是加強人工智慧技術在國防領域的應用，提升防禦效率；第三則是推動國防工業發展，包含無人機、無人艇及其他無人載具的創新，吸引台灣年輕人參與，促進國防產業升級。

總統賴清德參加「青春進行式，台灣未來式」青年座談會。（圖／賴清德臉書）

此外，針對能源政策，賴清德回應了學生對核電延役的關注。他提到，經濟部已核定台灣電力公司對核一、核二與核三電廠的評估，其中核一無法延役，但核二與核三具備延役的潛能。台電將於2025年3月前提出核電延役計畫，並在未來1.5至2年間完成核能機組的安全檢測，結果將送交核安會審議。

賴清德重申，核電延役必須以三大原則為前提：首先是確保核能安全；其次是提出核廢料處理方案；最後是獲得社會共識。他表示，政府將依照專業與科技的評估結果，確保台灣的能源供應穩定，同時兼顧國家安全與環境永續。

延伸閱讀

賴清德追加1.25兆元空前國防預算 洪孟楷提3關鍵質問

國防部大買4.8萬架無人機 台美分工打造非紅供應鏈

行政院拍板1.25兆國防特別預算！顧立雄證實美國已提供採購項目