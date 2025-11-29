學生揭演算法風險！賴清德認「政府做得還不夠」 承諾強化媒體識讀教育

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「2025總統與青年論壇」（圖／翻攝畫面）

總統賴清德今（29）日出席「2025總統與青年論壇」，與來自全國超過200位高中生齊聚一堂，第一線傾聽學生心聲。今年論壇以四大主題「青年培力健康校園」、「民主韌性台灣感性」、「圓夢向前接軌國際」、「AI賦能綠色永續」貫穿，現場多組高中生就不同主題提出專題簡報。

學生關注心理需求提出「失敗展覽所」，賴清德讚觀點寶貴

首先，來自新北市私立淡江高中以「失敗展覽所」為題，談討學生在教育體制中的心理需求。學生指出，在升學主義為主的環境下，許多學生可能會因不善處理挫折感，因而變得消極，甚至害怕失敗而不敢嘗試。學生提案藉由桌遊課程，讓同學透過遊戲學會面對挫折，從中理解自己的情緒，也學習包容他人的不完美，進而彌補現行制度缺口，讓學生更能坦然面對失敗、處理壓力，也期盼教育不只以成績作為唯一指標，更應重視心理韌性與完整人格發展，讓台灣教育環境更健康、更有彈性。

廣告 廣告

賴清德表示，學生分享的觀點非常寶貴，明確點出許多同學在校園面臨的問題。他也回憶自己的學生時代，「那個年代對孩子的方式比較不同，都會要求孩子堅強，挫折或失敗時要孩子忍耐」，但這樣的方式容易造成孩子內心不被理解、困難無法被接住，也害怕提出需求，最後會陷入難以覺察的困境。

賴清德高度肯定學生提出「失敗展覽所」的提案，透過經驗分享，彼此鼓勵，進而共同成長。他強調，現在政府、家長與老師的觀念已改變，更重視孩子的心理狀況，陸續推出心理調適假、心理諮商補助、各校增聘輔導與諮商專業人員，協助學生能夠獲得支持。他也鼓勵學生勇於訂定目標，「有目標時，即使遭遇挫折或失敗，因為知道方向，別人幫助你時，力量才會出來。」

支持學生走向世界，政府將制度化協助青年參與國際競賽

來自嘉義的竹崎高中以「夢想實踐世界同行」為題，講述偏鄉學校的困境。竹崎高中的同學今年以7551機器人團隊身份遠赴加拿大參賽，卻因經費問題，限制參賽場數。因此，學生提議，希望未來青年百億海外圓夢基金可以從「個人申請」擴大到「團隊」層級，讓有志一同的學生團體能一起出國比賽，增進文化視野、交流成長，同時促進文化交流，讓世界看見台灣在地文化。

賴清德坦言，身為偏鄉出身的小孩，他能夠理解竹崎高中孩子們的心情。他並指出，圓夢計畫的設計較偏向「個人賦能」，並非團體比賽補助性質，但學生所提出的需求非常值得重視，現場也請教育部跟地方政府研商，盤點國際上重要賽事，哪些是縣市層級可以選拔、哪些需要中央負責，以制度化的方式挹注政府資源，希望避免再出現學生想出國比賽，卻受限經費的困境。

賴清德強調，參與國際競賽對學生非常重要，他也分享近期成立的「台灣橋樑計畫」，背後初衷正是希望透過學生與研究者交流，提升台灣教育和科研能量，目標是三十年內，台灣在物理、化學、醫療三領域，至少出現三位諾貝爾獎得主，總統笑稱，這樣的願景「就是要靠現在的高中生」。總統最後再次肯定竹崎高中團隊的努力，承諾政府會研究如何擇定、支持具有國際價值的比賽，讓學生在更完善的制度下走向世界。

學生揭演算法風險，賴清德承諾強化媒體識讀教育

第三組上場的蘭陽女中，以「演算法下的青年媒體影響與思辨能力的消逝」為題簡報，指出科技快速發展，短影音平台與演算法推播深刻影響青年資訊來源，訊息逐漸被單一化，強化特定立場，甚至使批判性思考能力被侵蝕，長期被動接收資訊下，也讓青年缺乏查證、分析與多角度理解的習慣。

團隊認為，雖然學校已有媒體識讀課程，但仍不足以因應資訊氾濫與科技操控所帶來的影響，建議應借鏡芬蘭經驗，媒體識讀從幼兒教育開始，並納入公民核心能力，不只教辨識，也鼓勵表達、討論與參與。期盼媒體識讀教育不只是課堂作業，而成為民主素養的一部分，讓下一代能在資訊洪流中保持獨立思考。

賴清德表示，演算法造成的單一思維，讓閱聽者自由辯論能力受到限制，他也高度肯定蘭陽女中提出的具體解方，讚許同學以「俠義精神」提出務實對策。團隊對問題的理解深入，也精準指出「媒體識讀不只要理解，更要應用與思辨」的重要性。

賴清德坦言，聽完簡報後，他認為政府現有措施仍做得不夠，也當場請教育部研議蘭陽女中所提出的解方。他並強調，學生需要「免疫力」面對演算法單一資訊的渲染，而免疫力來自多元知識與查證能力，他鼓勵學生建立多元吸收資訊的習慣，也要像記者一樣保持查證精神，透過不同來源求證訊息，建立健康的判斷力。

賴清德說，政府推動相關政策，包括成立運動部、推動全民運動，也有助於孩子面對多元資訊時維持更健康的生活與心態。最後，賴清德再次肯定蘭陽女中的努力與貢獻，並承諾政府將強化媒體識讀教育，協助青年在演算法時代保持思辨能力。

以鹿港女兒、南庄青年為例，賴清德：把對故鄉的愛化為行動「故鄉就會開花」

來自東大附中學生以「倘若故鄉會開花」為題，聚焦東勢山城地方創生，並希望以青年創意重新喚醒地方記憶。團隊以「東勢文化祭」為起點，透過青年策展與地方合作，打造屬於在地的山城節慶，並將此活動命名為「山語祭」，意在讓東勢重新「開口說話」：不以短暫假日人潮為目標，而是吸引真正願意留下、願意參與、願意與地方共同成長的人。重塑地方認同、引入青年參與、創造永續循環，也讓更多人重新看見東勢的故事，也讓東勢能在未來的世代中持續綻放。

賴清德表示，看到學生專題就像是「一封寫給東勢所有人的情書」，令他深受感動，也盛讚學生以創意連結文化、情感與土地，呈現出一份極具深度與情感的地方創生提案。賴清德也進一步說明地方創生與農村再生的差異：農村再生偏向道路、景觀等硬體建設，「補助完就結束」；但地方創生則是「讓年輕人回到故鄉、留下來，利用地方特色建立可持續的產業與生活」。

賴清德高度肯定東大附中的構想，表示政府會提供相應補助，希望地方創生計畫能在三至五年內站穩，讓青年能夠真正回到故鄉扎根。此外，他也分享兩個近期成功案例：第一是彰化鹿港女兒趙韻嵐，以在地水果與蜂蜜製作冰淇淋並奪下世界冠軍，帶動地方名聲；第二是苗栗南庄青年打造的地方創生中心，從老屋民宿、深度旅遊到交通接駁甚至協助長者日常需求，展現完整的地方創生模式。

賴清德說，未來東勢可以「截取客家所長，組成一套完整、符合地方需求的地方創生計畫」，更有機會成功。鼓勵學生勇於嘗試，把對故鄉的愛化為具體行動，真的能讓「故鄉開始開花」。

青年提案高度直追國家藍圖 賴清德：看到台灣下個世代的力量

最後上場的崇光高中則以「從智慧城市邁向永續安全國土」為題，聚焦智慧治理、資安韌性與永續發展的整合思維。學生指出，智慧城市的三大支柱如維護數位資料主權、強化數位基礎安全、建立韌性智慧治理，但在推動過程中，可能面臨資安風險、能源消耗與永續目標衝突、跨部門協作困難以及公民信任危機等挑戰。

為此，團隊提出七大推動方案，希望透過完整架構協助城市治理邁向更高層次的安全與永續，主張整合AI與IoT技術，優化資源配置與公共服務，同時推動低碳與循環經濟，並以智慧電網、綠色金融與AI防禦等做法提升永續與資安的協同效益。學生指出，台灣在技術、環境、經濟與治理等面向皆面臨挑戰，但也能借鏡全球案例，以智慧治理結合能源轉型，強化國土安全，期望透過具體策略，打造兼具宜居、安全與永續的未來城市願景。

賴清德聽完後，肯定該題目極具高度，也與國家推動的方向完全契合。他表示，世界將進入全面智慧化，台灣具備半導體、資通訊、電子零組件等關鍵產業，正處於最佳位置。為確保台灣在下一個世代仍保持競爭優勢，政府正全力推動「AI新十大建設」，包括AI主權語言與資料中心、超級電腦與算力中心、AI人才培育、穩定電力供應。此外，政府也鎖定三項關鍵技術作為發展重點，如量子運算、矽光子、智慧機器人，並有三大應用目標，包括打造兆元級軟體平台產業、協助一百萬家中小微型企業導入AI，以及全面推動食衣住行育樂及國防領域智慧化，邁向智慧國家

賴清德表示，這些方向與崇光高中學生所提出的思考高度相當一致，這也顯示青年已具備面對未來的前瞻視野，政府會將同學的具體建議交由國發會參考，作為後續政策推動的重要參考。賴清德強調，科技將讓台灣更進步、生活更便利、國家競爭力更強，肯定學生簡報，「讓我看到台灣下一個世代的力量」。

更多三立新聞網報導

說明「2027中共攻台」緣由 賴清德：有些媒體跟民代誤會了

和藍不同調！黃國昌不期待賴清德國情報告：我比較率直…他在總統府就好

川普拋大幅減稅優惠 賴清德：台灣已經在減稅且「做得比美國還徹底」

徐春鶯涉詐欺、反滲透法遭羈押！黃國昌：賴清德下指導棋惡意連結柯文哲

