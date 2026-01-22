學生搭公車突發不適 文山暖警及時關懷協助送醫

圖說：臺北市文山第一分局復興派出所警員劉明翰。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山區日前發生一起公車乘客身體不適事件。一名學生搭乘251號公車行經文山區路段時，突然感到身體不適、臉色蒼白，公車司機察覺異狀後，立即將車輛停靠路邊，並向附近的文山第一分局復興派出所尋求協助。

據了解，該名學生於乘車途中在座位上突然顯露痛苦神情，司機見狀後，隨即請警方到場協助，警員劉明翰獲報後第一時間登車查看，發現學生出現冷汗直流、言語困難等突發不適情形。劉員隨即於現場關懷學生狀況，同時通報119派遣救護人員到場，並於學生狀況稍微穩定後，先行將其帶返派出所休息。救護人員抵達後，劉員配合醫護人員將學生送醫，並協助聯繫其家屬及學校說明情況。經醫院初步檢查，學生疑似因氣溫變化及身體過於勞累導致暈眩，所幸經送醫治療後已無大礙。家屬對於司機機警處置及警方主動關懷、熱心協助表達由衷的感謝。

文山第一分局提醒，近期氣候變化較大，民眾外出時應留意自身健康狀況。搭乘大眾運輸工具如感到身體不適，應立即向司機或周遭乘客反映尋求協助。警方亦將持續秉持「熱情服務、積極應變」的精神，守護市民安全與健康。