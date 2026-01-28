學生擋車護身障者過馬路 鳳山國中頒獎狀表揚

綠燈秒數剩下10幾秒，準備過馬路的身障朋友還沒抵達行穿線中間的分隔島，國中生江同學騎車時發現，以腳踏車護著身障朋友一起前行，直到抵達分隔島。

目擊民眾表示，「他常常要過馬路買東西，只是因為他好像都用爬的，他沒有在坐輪椅，這樣比較危險。小朋友會幫他開路。」

江同學行善的過程被其他路過車輛拍下，網友將影片分享在社群引發熱烈討論，還有人寫信請學校表揚這名學生的善行。

高雄市鳳山國中學生江同學說：「他就叫我先不要管他，然後先回去，先回去吃飯。然後我就是後來還是有等他過完馬路，然後我再走。」

熱心的江同學今（2026）年國三，當時是中午寒假輔導結束要回家，行經這個大路口時發現這名身障朋友，引發網路討論也讓害羞的他直說有點緊張。

高雄市鳳山國中校長林季玲認為，「不管我們是在課程，或者我們是在大朝會的宣導，以及老師們的分享，我覺得孩子都會在學校的生活裡面，都是有感染到。」

學校表示校內長期推動重視社會情緒學習的校訂課程，希望孩子同理別人、打開感官感受周遭人需求，江同學的善行體現教育的成果，28日由校長頒獎狀鼓勵，全校集會時也會再次公開表揚。