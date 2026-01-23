學生放寒假通學需求降低 中市跳蛙公車1/26至2/14暫停服務

學生放寒假通學需求降低，中市府交通局表示，跳蛙公車1/26至2/14暫停服務。（圖：中市府提供）

寒假將至，台中市政府為學生加開的跳蛙公車、區間車、延、繞等路線，定1月26日至2月14日寒假期間，依往例調整班距或暫停服務，部分路線也將以寒假或假日班表發車，等開學再恢復。交通局表示，跳蛙公車運能調整，是因應學生運量需求的彈性措施，寒假期間一般公車仍維持正常發車，請民眾搭車前留意班次異動資訊。

交通局長葉昭甫說，交通局為快速疏運學生上放學尖峰時段的人潮，規劃「跳蛙幹線公車」，主要有200、500、700、900等路線，涵蓋中興幹線、崇德幹線、北屯幹線等，採取停靠少數主要站點並密集發車方式，縮短學生乘車到校的時間，多年來已成通學的快捷專車，深獲學生好評，隨著寒假來臨，考量學生通勤需求降低，因此調整跳蛙公車暫停服務。

交通局指出，將持續蒐集各學校乘車需求，協調業者除了班次時刻調整，更盤點就近公車路線以上、放學時段提供「延」、「繞」、「副」或區間車服務，此類路線部分原則配合寒暑假停駛，但若學校因輔導課等安排提出需求，交通局也會協調客運業者調度人力及車輛，提供特定班次服務學生，確保補足學生的運輸便利性。

寒假期間包含農曆春節假期，許多民眾紛紛安排出遊計畫，交通局表示，市府持續以「通學友善、通勤便捷、觀光便利」為目標持續優化公共運輸服務，尤其台中市公車路線串聯各景點與商圈、夜市及轉運節點，歡迎多加利用捷運、公車等大眾運輸路網，輕鬆暢遊城市各區。此外遊客更可購買「台中Go」時數型套票節省荷包，來台中旅遊同時也能響應節能減碳愛地球。

交通局補充，為方便民眾掌握大眾運輸的發車與到站班次，公車及其相關交通資訊都將陸續揭露於「台中公車動態資訊」網站( https://citybus.taichung.gov.tw/ ) 以及各客運公司網站，或下載「台中Go」App，一機在手就可以即時掌握公車動態。（寇世菁報導）