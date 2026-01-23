學生放寒假 中市跳蛙公車1/26起暫停服務

《圖說》中市公車寒假班表1月26至2月14實施，跳蛙公車暫停服務。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市政府為學生加開的跳蛙公車、區間車、延、繞等路線，將於寒假期間1月26日至2月14日依往例調整班距或暫停服務，部分路線也將以寒假或假日班表發車，待新學期開學即全面恢復。

交通局長葉昭甫說明，交通局為快速疏運學生上放學尖峰時段的人潮，規劃「跳蛙幹線公車」，主要有200、500、700、900等路線，涵蓋中興幹線、中清幹線、崇德幹線、北屯幹線等，採取停靠少數主要站點並密集發車方式，縮短學生乘車到校的時間，多年來已成通學的快捷專車，深獲學生好評，隨著寒假來臨，考量學生通勤需求降低，因此調整跳蛙公車暫停服務。

交通局指出，將持續蒐集各學校乘車需求，協調業者除了班次時刻調整，更盤點就近公車路線以上、放學時段提供「延」、「繞」、「副」或區間車服務，此類路線部分原則配合寒暑假停駛，但若學校因輔導課等安排提出需求，交通局也會協調客運業者調度人力及車輛，提供特定班次服務學生，確保補足學生的運輸便利性。