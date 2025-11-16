學生救護包紮競賽 明德國中特優

為全面提升學生的緊急救護能力，基隆市政府特別舉辦市立國中緊急救護包紮競賽。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為提升學生緊急救護能力，市府舉辦市立國中緊急救護包紮競賽，不僅持續創傷包紮實作，更首度正式納入ＣＰＲ及ＡＥＤ心肺復甦術競賽項目，讓學生具備從外傷止血到心臟驟停的全方位黃金救援技能，將救護知識轉化為實戰能力。

面對巨災常態化，急救已不只是專業人員的責任，更是全民所需具備的素養。今年競賽增加ＣＰＲ及ＡＥＤ的實戰考驗，以包紮競賽為主、心肺復甦術為輔，讓同學實際動手操作，在所有流程皆完成標準後，運用「計分安妮」判斷成績高低。參賽隊伍不僅爭分奪秒，並考量到包紮過程中重視患者的舒適性，在救護技巧上也更重視細節。

廣告 廣告

此次競賽分為兩大項目，從最主要的包紮競賽，延續高標準要求，考驗各校團隊合作與細節掌握度，競賽題目包括繃帶八字形包紮法（手腕、腳腕）、巾狀包紮（頭部、手部懸臂帶製作）、帶狀包紮（手部、頭部）等六道試題，由明德國中獲得特優、武崙國中及中山高中（國中部）獲得優等。