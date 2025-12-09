學生族福音！霧峰人氣越南河粉插旗北屯，大份量、高CP值，必點Q彈牛肉河粉與酥脆炸蝦卷

在台中霧峰經營好幾年的『玉玲越南料理』，最近在北屯東山路開了分店啦！玉玲老闆娘真的是正港越南人，來台中經營餐廳每天人潮絡繹不絕，招牌的越南河粉、春捲、米線等，因為價格不貴而且份量大，深受許多饕客的支持。喜愛他們餐點的捧友不用再跑到大老遠霧峰去吃，北屯就可以吃到囉。

台中｜玉玲越南河粉

Google過來直接可以看到店面，右邊直走就是停車場（需額外付費沒有配合）

台中｜玉玲越南河粉

停車場來一張

台中｜玉玲越南河粉

室內環境寬敞，和霧峰比較起來乾淨明亮許多哦

台中｜玉玲越南河粉

玉玲的菜單如圖

台中｜玉玲越南河粉

台中｜玉玲越南河粉

櫃檯點餐完，自助式的吧台可以看喜歡什麼醬料，自己來

台中｜玉玲越南河粉

涼拌青木瓜

份量好多，還有大塊的雞肉，青木瓜很脆口，整體口味酸中帶甜，甜味比較重。雞肉絲看起來超多對吧，沒在給你手軟哦

台中｜玉玲越南河粉

一口雞肉搭配一口青木瓜絲，著實好吃。這盤直接配掉半碗飯

台中｜玉玲越南河粉

炸春捲

份量是不是很多？！但第一次吃到越南春捲內沒有蝦子的耶！裡面滿滿的豬肉還有蔬菜，外皮酥脆好吃，裡面都是肉肉

台中｜玉玲越南河粉

單吃沒有什麼味道，不過可以沾醬整體變的酸甜

台中｜玉玲越南河粉

牛肉河粉

牛肉給的很多，瘦肉的部份居多，不會柴，也沒有牛腥味。裡面有一些青菜，整體攪拌均勻即可享用，喜歡吃辣的捧友可以自行加入醬料

台中｜玉玲越南河粉

河粉口感軟嫩，口味吃起來偏甜

台中｜玉玲越南河粉

雞肉湯河粉

湯頭部分比較偏重鹹，而且河粉口感比炒的更Q彈。雞肉絲的部份和涼拌木瓜絲一樣，有加入香菜，我們是很喜歡，哈

台中｜玉玲越南河粉

湯頭一樣比較偏甜

台中｜玉玲越南河粉

河粉部份口感Q很有彈性，雞肉不會太柴

台中｜玉玲越南河粉

以上就是在新開不就的玉玲越南河粉享用美好的越式餐點。玉玲闆娘說剛開幕所以兩邊跑，很有事業心的老闆耶！東西好吃且CP蠻高，強調要吃巧也要吃飽。已經開幕到北屯東山路了，大坑爬山完直接來一碗補充熱量吧XD 想吃玉玲越南河粉就不用跑到霧峰去囉！

玉玲越南河粉

地址：臺中市北屯區東山路一段377之12號

電話：04 2239 2256

營業時間：11:00-15:00、17:00-20:30（週五公休）

FB：https://pse.is/8eslzn

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘