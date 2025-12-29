學生時代被嘲像胖虎 男歌手走心了

睽違10年，洪言翔再度舉辦專場音樂會《唱你的故事》。

睽違10年，洪言翔再度舉辦專場音樂會《唱你的故事》，特別設計7個段落，選唱20首代表過去10年打拼的歲月裡，不同階段的心路歷程和成長體悟，這次重拾麥克風，他不排斥任何音樂挑戰，歌迷許願他能朝唱跳之路前進，對此，他也幽默回應：「可能要盡快，現在不跳，再過幾年會很吃力。」

隔10年再開個人音樂會，洪言翔以４首自己演出的戲劇主題曲〈等一個人〉、〈我們青春〉、〈天使愛大象〉和〈膽小的我〉開場，已很久沒有用歌手身份站上舞台，剛開場就一度哽咽，他大喊：「不可能才第三首就想哭吧。」隨即羞認私下很愛哭。

拍完電影《切小金家的旅館》後，洪言翔加入南拳媽媽。（抓馬文化）

當初，拍完電影《切小金家的旅館》後，洪言翔加入南拳媽媽，回憶這段既充實又難忘的音樂之旅，他感謝這段旅程帶給他的養分。在私房歌單中，他一連唱了〈多遠都要再一起〉、〈連名帶姓〉、〈下個街角〉和〈突然想起你〉等華語重量級歌王歌后的作品，以及自己演唱的〈最美的女孩〉。

被問如果再來一次，要當演員還是歌手？洪言翔秒答：「歌手。」隨即透露學生時期同學幫他取綽號叫「胖虎」，讓愛唱歌的他非常走心，一直以為自己唱歌難聽，直到長大後忍不住問對方原因，同學才解釋，是因為洪言翔每節下課都在唱歌，和胖虎一樣吵。

音樂會的尾聲，洪言翔以新歌〈我不再是你依賴〉和〈若即若離〉畫下完美句點。（抓馬文化）

音樂會的尾聲，洪言翔以新歌〈我不再是你依賴〉和〈若即若離〉畫下完美句點。今年在戲劇和音樂領域都是豐收年的他，原本定下的目標幾乎都有達標。新的一年即將來到，洪言翔也許下新年願望，趁機向粉絲告白，「新的一年，未來無論戲劇或音樂上，都能盡快和你們見面，就是最好的願望。」

