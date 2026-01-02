學生注意！「這縣市」高中職、大專最高領10萬 申請資格一次看





為協助學生社團及學生自治組織減輕經費負擔，鼓勵青年自主提案、規劃與執行活動，新竹市113年起推動「青年活力」施政策略，積極扶植青年自主學習與社團發展，而115年度「安心Go Young」青年學生社團補助計畫自即日起受理申請，提供總經費新台幣250萬元的活動與課程補助，每案最高補助10萬元，學生千萬別錯過！

新竹市市長高虹安表示，竹市擁有13所高中職與5所大專校院，匯聚青年創意與行動能量，孕育超過1000個充滿活力與創意的學生社團。因此新竹市針對新竹市高中職及大專院校學生社團與學生自治組織， 推出「安心Go Young青年學生社團發展補助計畫」，減輕學生社團及學生自治組織經費負擔。

青發中心指出，本計畫補助對象為新竹市公私立高中職及大專院校之學生社團與學生自治組織，凡辦理或參加「人才培力」、「公開競技」、「公開展演」或「議題倡導」等相關活動或課程，皆可提出申請；單一社團每案最高補助新臺幣2萬元，兩校聯合辦理最高補助5萬元，三校以上跨校合作活動最高可補助10萬元，鼓勵青年跨校交流、擴大影響力。

「安心 Go Young」青年學生社團補助計畫申請注意事項：

補助對象：新竹市公私立高中職及大專院校的學生社團與學生自治組織。

補助金額：單一社團每案最高補助2萬，兩校聯合辦理最高補助5萬，三校以上跨校合作活動最高補助10萬。

補助範圍：凡辦理或參加「人才培力」、「公開競技」、「公開展演」或「議題倡導」等相關活動或課程。

申請方式：活動在1月至2月辦理者，應於活動開始前20日提出申請；其餘月份活動，應於活動開始前40日提出。備妥書面申請文件，親送或郵寄至青年學生社團補助專案辦公室（新竹市城北街68號）。

辦理期程：2026年1月1日起至2026年11月30日止。

