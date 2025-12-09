學生流行喝「這飲料」她驚呆！王婉諭預警：非同小可

政治中心／饒婉馨報導

台灣學生飲用提神飲料的情況越來越常見，時代力量主席王婉諭了解後，發現從國中到國小都有人為了讀書、比賽或熬夜而購買。她指出這樣的提神飲料，原是為了成人提神和提升工作表現而設計的，而台灣對此的相關規範，與其他國家相比起來太寬鬆了，並呼籲大家要想想孩子需要喝提神飲料的原因。





王婉諭得知提神飲料現在於學生族群中越來越廣泛後，令她相當驚訝。（圖／翻攝自臉書粉專《王婉諭》）

時代力量主席王婉諭於（7）日在臉書發文，一名教師來信反映校園裡越來越多孩子會去買能量飲料，令她相當驚訝。她回家向孩子求證後，結果也得知「有啊！班上都有人在喝，因為喝了上課比較有精神」的回應。她與家長交流後，發現大家問下來的情況都差不多：從國中開始，就會有小朋友為了比賽、考試、熬夜打電動去買咖啡、買能量飲來喝；甚至連國小也偶爾會出現，不禁讓她直言「這件事，真的非同小可」。王婉諭指出，「我還在竹科當工程師的時候，每天都兩杯黑咖啡起跳，同事桌上也常出現蠻牛、紅牛等能量飲，我知道這種提神飲料不能跟菸、酒、檳榔一樣拿來比較。但，這樣的提神飲料，畢竟是為了成人提神和提升工作表現而設計的，對於還在成長的孩子來說，一定會有影響」；然而，為了達到「瞬間提神」的效果，裡面除了有大量的糖，以及牛磺酸、左旋肉鹼等，還有高劑量的咖啡因。

提神飲料對身體有一定程度的影響。（示意圖／民視新聞）

根據美國兒科醫學會的報告就曾指出，兒童跟青少年「根本不該喝」提神飲料，因為裡面高濃度的咖啡因，很容易讓孩子心跳失控、晚上睡不著，還會傷到正在發育的神經系統，甚至危害心血管。王婉諭還拿其他國家來舉例，「英國也在今年提出修法預告，將要立法禁止16歲以下的孩子購買這種提神飲料；而韓國也在2018年起，禁止在高中以下的校園內販售高咖啡因飲品。挪威、波蘭、羅馬尼亞等國，也都陸續立法限制」，她對此表示台灣法規對此還是太寬鬆，高中校園只禁賣「碳酸飲料」，表示只要提神飲料做成「沒氣泡」的，就能照樣在福利社賣給學生，而且，法規只要求這些提神飲料販售時標示「咖啡因含量」，卻沒有明確載明青少年不宜引用。王婉諭直言，「從某種程度來說，我們該思考的是：為什麼孩子會壓力大到要喝提神飲料？除了有些人是為了玩通宵之外，有多少孩子是為了讀書、為了無止盡的補習、為了隔天的考試？」，同樣身為人母的她呼籲政府，「應該比照國際標準，就算無法全面禁止，也應該清楚標示孩子不宜飲用這樣的『提神飲料』」。









網友也陸續在下面留言，希望政府能正視此事。（圖／翻攝自臉書粉專《王婉諭》）

她最後強調，「孩子真正需要的，是提神飲料，還是能好好休息、好好長大的環境？」。貼文發出後，引來許多家長、老師或是曾經歷過的學生坦言「那不是提神，是提前預支，不建議喝」、「睡眠永遠比提神重要」、「我的學生桌上會有魔爪、水蠻牛」、「我不反對提神飲料，但反對未發育成熟的年輕人喝」、「大學為了提神，一天喝兩杯咖啡，喝到手會抖...後來就不敢這樣喝了...」。





