學生為本 台中蓋會呼吸的教室

台中市南屯區春安國小15日舉行新校舍興建工程動土典禮，市長盧秀燕（左七）與地方民意代表、校方師生共同見證南屯區教育建設再升級的重要里程碑。（馮惠宜攝）

台中市南屯區人口暴增，春安國小面臨教室嚴重不足危機。台中市長盧秀燕15日主持春安國小新校舍動土典禮，宣布市府全額補助2億1060萬元興建地上3層、共24間教室的現代化校舍，為明年即將邁向60周年、一甲子大壽的春安國小送上最佳生日禮物，更展現市府「以學生為本」、深耕教育決心。

盧秀燕致詞時指出，台中市總人口已突破286萬人，是六都中少數持續正成長的城市，由於南屯溪西地區鄰近精密機械科技園區及嶺東商圈，隨著大型住宅和社會住宅陸續推出，造成春安國小與文山國小學生數暴增，原有校舍已不敷使用，甚至需採取總量管制，讓學童不得不跨區就讀，造成家長與學生困擾。

教育局長蔣偉民表示，教育始終是市府施政的重中之重，教育預算占總預算比例為各局處之冠；為緩解春安國小教室嚴重不足壓力，市府全額挹注2億1060萬元經費，興建1座地上3層樓、總樓地板面積達3601.66平方公尺的新校舍，共規畫24間教室，以滿足學區內學齡兒童的就學需求，預計在116學年度即可啟用。

春安國小新校舍在設計上融合綠建築與永續環境概念、處處可見巧思，首先將新校舍巧妙配置在校園北側，可為位於南側的區域擋住冬季強勁的北風，讓孩子們一年四季都能盡情玩耍；且教室採南北通透配置，兩側皆有開窗，讓自然風自由流動，減少對空調的依賴，打造會呼吸的教室。同時，運用友善的退縮設計，創造出充滿人文氣息的街角廣場，未來將成為南屯區充滿藝術氣息的「彩虹學習樂園」新地標。

盧秀燕表示，除了春安國小新校舍，為解決當地長期缺乏國中的窘境，市府投入約17億6719萬元興建溪西地區首座國中文山國中，目前工程正加速興建中，預計最快115學年度即可開始招生。

她強調，南屯區近年除教育建設外，市府已陸續完成停車場啟用、社會住宅興建，並規畫增設羅布森圖書館，持續補齊人口快速成長區域的生活與教育機能。