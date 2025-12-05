學生狂喊「媽祖我愛祢」粉紅超跑轉向進仁愛國小

媽祖轉向進入校園，讓師生及當地民眾又驚又喜。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）





白沙屯媽祖南下高雄一連3天，第一天到前鎮及小港區遶境，這也是粉紅超跑首次來到前鎮、小港。不少香燈腳緊緊跟著，當地民眾正在排隊等著躦轎底，有的信徒場場都報到，就是要爭睹媽祖風采。特別的是，原本鑾轎只會經過仁愛國小門口，但小學生捨棄午休等在門口，大喊「媽祖我愛你」，媽祖突然間轉向進入校園，讓師生及當地民眾又驚又喜。

校方說原本白沙屯媽祖只經過門口，但學生們用愛的力量，讓媽祖進來賜福，鑾轎還一度停在玄關駐轎。

高市前鎮國小學生：「我剛剛在拜的時候，感覺有一個慈祥的老人家站在我面前。」

高市前鎮國小學生vs.記者：「我們對媽祖說，媽祖我們很愛祢，有鑽轎底和拜媽祖，（感覺怎麼樣），很好。」

白沙屯媽祖首次來到前鎮區遶境，不少信眾放下手邊工作，排隊等著躦轎底，還有香燈腳場場都跟，就是要爭睹媽祖風采。

記者vs.香燈腳：「（這個是你們這麼多次遶境的結緣品），對，就9年所累積下來。」

沿路都有點心福食，讓香燈腳補充體力。白沙屯媽祖今（5）日晚上6點半駐駕紅毛港朝天宮，很多香燈腳提前來等，還有贊助商發結緣品。

記者vs.結緣品贊助商李欣儒：「4千多份的提袋，然後跟廣大的白沙屯信眾大家結緣。3點開始就已經大排長龍了，（發完為止就對了），對，發完為止。」

接下來星期六、日，白沙屯媽祖接著會在岡山跟三山媽祖合體遶境，也勢必將刮起旋風。

