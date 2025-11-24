學生用餐「鍋底全焦黑」遭留洗！網一面倒力挺「這方」

社會中心／于士宸報導

桃園某知名火鍋店近日爆出爭議，兩名女高中生用餐後未關火，任由鍋子持續乾燒至鍋底焦黑、冒煙，經店員發現後要求留下清洗鍋具。兩名學生事後在網路投訴稱被迫刷鍋約20分鐘、手洗到破皮，質疑店家做法不合理。然而，事件曝光後網友卻一面倒力挺店家，痛批學生「活該」；不過也有律師出面提醒業者，若在無提前告知消費者規定的情況下，此作法恐有觸法疑慮。





2高中生用餐「鍋底全焦黑」！遭店家留下「慘刷20分鐘」爆這2句…全網炸鍋了

兩名女高中生至桃園某火鍋店用餐，竟把火烤兩吃鍋子乾燒到焦黑。（圖／翻攝畫面）

2高中生用餐「鍋底全焦黑」！遭店家留下「慘刷20分鐘」爆這2句…全網炸鍋了

店家要求消費者將鍋子刷乾淨才能離開，學生經受訪後表示「平常在家也沒有洗這麼乾淨，自己第一次這麼認真刷碗就獻給店家了」。（圖／翻攝畫面）





21日下午1時許，桃園龍潭一間知名連鎖火鍋店許發生爭議。兩名女高中生到店內用餐後，竟任由鍋子持續乾燒，鍋底焦黑、冒煙。店員接獲鄰桌提醒後上前制止，擔心火勢擴大或鍋具損壞，當場要求兩人到廚房刷乾淨才能離開。兩名學生乖乖刷鍋約20分鐘，手指因此破皮，但當時並未拒絕，也依店家指示先泡熱水再刷。沒想到，事後兩名高中生越想越不對勁，竟在網路上發文質疑「自己明明是去消費，卻被迫變成清潔員」，甚至洗鍋子洗到手破皮，強調「吃火鍋哪有不燒焦的，其他桌的燒焦也沒被懲罰」，事後經採訪稱表示：「平常在家也沒有洗這麼乾淨，自己第一次這麼認真刷碗就獻給這邊了」、「我阿嬤都不敢給我用鋼絲球耶」。對此，店家則澄清，店內有公告規定，如鍋具不當使用造成損壞需自行清理或照價賠償，當天學生行為明顯是在玩，並非正常用餐，才會請她們刷鍋；店家也強調，平時不會要求客人做這事，目的是避免損失，並已妥善處理，不希望學生承擔金錢責任。





2高中生用餐「鍋底全焦黑」！遭店家留下「慘刷20分鐘」爆這2句…全網炸鍋了

學生表示乖乖刷鍋約20分鐘厚，手指因此破皮。（圖／翻攝畫面）













2高中生用餐「鍋底全焦黑」！遭店家留下「慘刷20分鐘」爆這2句…全網炸鍋了

事件曝光後掀起一陣熱議，網友回應一面倒力挺店家。（圖／翻攝自Threads）





事件曝光後掀起一陣熱議，網友紛紛炸鍋，留言一面倒力挺店家，表示：「為什麼要故意讓鍋底焦黑，行為不對就好好面對處理」、「那句『乾燒一波』聽起來就是蓄意的啊」、「至少學乖了，不要以為自己花了錢就沒你的事」、「怎麼辦，我支持店家」、「學校不教社會教」、「你不破皮，難不成要清洗的人破皮嗎？」。不過，根據《TVBS》報導，律師郭明翰也出面說明，指出「店家不能要求客人將鍋子清理乾淨後才能離開」。而桃園市主任消保官彭新澍也回應，表示要求消費者把烤黑的鍋子洗乾淨，為不公平的約款，「應屬無效的約款，消費者可不必受到拘束」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

