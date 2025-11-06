學生畢旅遊港都 竟站在駁二輕軌軌道上拍照

南部中心／曾虹雯、陳凱茂 高雄市報導

高雄輕軌去年開通以來，傳出多次擅闖軌道意外，有新人闖入軌道區拍婚紗，遭到開罰。還有家長放任孩童在軌道草皮上嬉戲追逐。這兩天又有民眾在輕軌站拍到，來自中部的國中來到駁二畢業旅行，帶隊人員居然站在輕軌軌道上，替月台上的學生們合影，違規行為都被拍下來。





高雄輕軌龍貓隧道IG爆紅 屢有闖軌道違規情事

高雄駁二輕軌站傳出帶隊人員擅闖軌道，幫月台上的學生拍攝合照。（圖／民視新聞）





畢業旅行開心合影，但仔細看，拍攝者站的地方可是輕軌軌道中間。為了幫月台上的學生拍攝合照，疑似帶隊人員擅闖輕軌軌道，做了不好的示範。拍攝地點就在高雄駁二的輕軌站，整個過程都被民眾拍了下來。

高雄輕軌2024年全線通車以來，傳出多次擅闖軌道意外。（圖／社會事新聞影音）





高雄輕軌2024年全線通車以來，傳出多次擅闖軌道意外，尤其是被譽為最美輕軌站的美術館站龍貓隧道，民眾為了搶拍美景，危險動作不斷，甚至有新人闖入軌道區拍婚紗，遭到開罰。哈瑪星站也有家長放任孩童在軌道草皮上嬉戲追逐，自己還站在草皮上自拍，這些違規行為都已觸法。

高捷公司呼籲，違規進入軌道區行為，不僅對於自身及公眾安全造成危害，還需面臨罰款等相關責任，請旅客務必遵守相關規定。





原文出處：高雄輕軌龍貓隧道IG爆紅 屢有闖軌道違規情事

