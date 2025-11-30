學生當面提問賴清德「中國會不會打來」？黃揚明曝他回應：把自己人設變成說話不算話

總統賴清德日前提出1.25兆元國防特別預算，並在29日於今周刊總統與青年論壇活動中表示，「如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，我願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。」對此，媒體人黃揚明於節目《新聞大白話》直言，「早就該去了」。

黃揚明表示，賴清德競選期間承諾，若勝選將至立法院國情報告，但至今都未赴立院，執政黨並強調立委不可質詢，但賴清德若要針對特別預算報告的話，更應接受立委詢問。

黃揚明認為，賴清德不見得要像行政院長接受質詢一樣的形式，但可以在立委輪流發言後，總統綜合答覆，這是前總統李登輝於國民大會使用之憲政慣例，沒有違憲疑慮。

而論壇中有學生提問「中國會不會打來？」，賴清德則引用《孫子兵法》表示，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，並指出國際社會已有說法示警中國要在2027年做好攻台準備，並不是說2027這一年要攻台，這部分被部分媒體與民代誤解，但不管如何都要做好準備。

黃揚明對此則批，沒有人誤會，是賴清德把自己陷入一個說話不算話的人設，「以2027年完成武力統一台灣為目標，這段話找100個國文老師都會跟你講2027年要打仗了」；而國軍國造潛艦的海鯤號也遇到進度延宕問題，「這樣的話，2027對方做好準備了，我們呢？」

