學生發文「清大逼我當鄭捷」引發校園恐慌 校方回應了

徐子為報導



一名自稱清華大學化學系學生的網友在社群發文稱「清大逼我當鄭捷」，並稱「在離開清大化學之前要再搞一次大事，最好是可以上新聞版面的那種，我恨透了這個地方」。該文已被不少網友截圖及轉發，也造成校園恐慌，師生人心惶惶，不過，這名學生的發文已下架。清大校方回應，已請系所生輔組的系教官了解及輔導。





有自稱是清大化學系學生的網友在社群平台Threads上揚言，要學當在捷運上無差別隨機砍人的鄭捷般在清大搞事，且是要做會上新聞版面的大事。此消息傳開後，已造成部分清大學生恐慌，擔心在校園內會有突發事件發生，尤其化學系有多項氣體及各種燃料裝置，讓師生擔心會有爆炸事件。



針對聲稱是清大學生的社群發文，對此校方回應，會去了解發文學生的狀況，也會了解是否真的是清大學生，如果證實是校內生，會透過親師及教官輔導學生，了解學生可能遇到的困難與狀況，如果是情緒性的發文，也會後續了解原因及提供輔導機制。





