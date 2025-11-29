學生直問中共2027年會攻台？賴清德：是媒體和民代誤會「但要做好準備」

總統賴清德今天出席今周刊青年論壇活動，針對學生問題一一回答。（圖／李怡安攝）

總統賴清德今天（29日）出席今周刊青年論壇活動，探討現今年輕學生困擾，有學生問出中共2027年會不會真的打來？賴清德回應，國際稱中國2027年武統台灣，他解釋並不是說2027年中國會打過來，是媒體和民代誤會了，但「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，不管有沒有打來，台灣就是要做好準備。

賴清德總統今天參加《今周刊》舉辦的2025總統與青年論壇「青春進行式，台灣未來式」，當場答覆自561個網路提問所抽出的4個問題，內容涵蓋中國武力犯台、台灣未來的國際機遇、政府如何打詐。賴清德強調，台灣必須透過國防特別預算強化自身的實力，讓可能在2027年做好攻台準備的中國不敢輕舉妄動。也指出，包括全面智慧化時代、淨零轉型、維護台海和平穩定，都是台灣必須把握住的機遇。

針對學生問中共2027年會不會打來，賴清德表示，我們要「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，就是要做好準備。現在國際社會都關注，因為，國際社會都預言，中國在2027年之前，做好攻台的準備。他澄清並不是說他們一定會打過來，許多媒體民代誤會了，不過與其不管他們有沒有動手，台灣都要做好準備。

賴清德指出，他上任後先是恢復一年的義務役，也提高國防預算，希望明年可以達到GDP的2.5%。近期國防部也發行小橘書，希望民眾經由這本書了解，如何保護自己，做好萬全的準備。

增加國防預算計畫，賴清德說明，第一先是打造台灣之盾，就像下雨要撐傘，要保全戰力，保護全國人民財產安全；第二，保護人工智慧，如無人機跟無人艇的打造；第三個投入國防工業，他說台灣是資通訊的高科技的國家，半導體打遍天下無敵手但同時需要創新，需要年輕人投入。強調讓國家安全，讓我們的產業，升級轉型，經濟更進步，以做好準備。

另外，也有學生提問，總統每天工作是什麼？賴清德表示，他總統也是三軍統帥，對外代表國家，鞏固國家邦交，締結條約，對內領導三軍，守護人民，任用政府官員，保護國人生命財產的安全。他的工作是，就是讓國家更安全、讓台灣的經濟更好、讓我們的民主自由的生活方式更好。



