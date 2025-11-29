學生直問2027是否攻台 賴清德直言：不管會不會打都要準備好

被問到2027中共是否攻台？總統賴清德直言，不管會不會打、台灣都要準備好。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（29）日出席今周刊舉辦的「總統與青年論壇」，在問答環節第一題即被學生直問「2027 中共是否會攻台」。賴清德當場正面回應，強調2027年向來是國際社會研判「中國完成攻台準備」的時間點，但這並不等於中國屆時一定動武；然而國家安全不能賭，身為總統，最關切的就是確保台灣在任何情況下都做好準備。

賴清德指出，外界之所以會有誤會，是因為部分媒體與政治人物將國際社會對「準備完成」的研判混淆成「2027必然開戰」。他重申，真正的關鍵不是猜測中國會不會打，而是台灣要不要準備，「不管中國會不會動手，都要做足準備，就是這個意思。」

他表示，上任後已大幅提升國防預算，明年國防支出將占GDP超過3%，2030年更要提高至5%。此外，總統府也成立「全社會防衛韌性委員會」，從國家層級強化全民防衛。

他並提到現場提供給學生的小橘書（全民安全手冊），強調這本手冊讓民眾在面對災害或危機時能自助、互助，提升社會整體韌性；至於地緣政治變化帶來的風險，是另一項必須同步因應的挑戰。

賴清德也說明1.25兆元國防特別預算的三大核心目標：首先是打造「台灣之盾」，確保在中國飛彈、無人機來襲時能有效防護；其次是導入人工智慧，讓國防體系具備高速感知能力，透過AI強化高、中、低層的有效攔截；第三是升級國防工業。台灣是全球少數具備自主國防產業的國家，他強調，無人機、機器人、無人艇與各式無人載具將是未來創新的關鍵，國防產業的升級，也能推動整體產業轉型。

