學生私藏打火機釀13童遇難 女師衝火場救156人竟判6年

河南英才學校招收小學生及幼兒，為私立寄宿學校。翻攝「方城縣獨樹鎮英才學校」微信公眾號



中國河南省南陽市寄宿學校「英才學校」宿舍去年1月發生大火，造成13名小學生罹難，近日一審宣判，學校創辦人、校長和58歲的女教師兼宿舍管理員被判刑，其中女教師賈霞在火場救出156名學生，卻被判刑6年，引發外界質疑。

綜合中國媒體報導，位在中國河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村的英才學校，去年1月19日深夜11時許發生大火，起火點在小學三年級男童的宿舍房間，一名8歲男童以私藏的打火機點燃棉被，整起事件共造成13名學童遇難。女教師賈霞第一時間沒有逃生，而是衝進火場叫醒學生、引導疏散，成功救出156人。

經調查後發現，英才學校是違規辦學的小學，且校方存在嚴重安全隱患，包括宿舍超額使用、消防栓無水、煙霧警報器失效等，校方管理和安全機制完全失靈，構成「教育設施重大安全事故罪」，學校創辦人李宇判刑7年，校長徐向陽6年6個月，身兼導師與宿舍管理員的賈霞被判刑6年。

法院認為，賈霞身兼管理職，明知有危險卻未上報整修，應負起責任。網友則替她抱不平，認為一名基層教師既無權決定消防設施是否完備，也無法解決宿舍人數超額的問題，卻要承擔如此嚴重的刑責，實在不公平，被當成了代罪羔羊。

