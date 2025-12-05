學生突流行「長輩愛用款」：班上超多人用！一票人認了：方便

生活中心／周希雯報導

流行隨著時代不斷替換，有時在追逐最新潮流時，卻意外重現過去的經典元素，進而掀起一股復古風潮。近日就有網友發現，曾是長輩最愛的「掀蓋式皮套」，近日竟在年輕人間流行起來，甚至越來越多學生使用，當中隱藏優點曝光後，眾人也不禁笑喊「流行果然是個循環」。

早在去年3月就有Threads網友發文指出，國中的妹妹向她展示最新流行的復古風時，拿出的竟是一款桃紅色掀蓋手機皮套，令她當場傻眼喊出「蛤？」沒想到近日又有學生發文透露，班上開始流行使用「掀蓋式皮套」手機殼，大家還邊用邊大讚，不僅可以立起來當手機支架，內層還有一排夾帶可以放錢、證件或小卡，可謂相當實用。

廣告 廣告

學生突流行1物：班上超多人用！竟是「長輩愛用款」一票人曝優點：超好用

不少學生表示，近期開始流行使用「掀蓋式皮套」，更大讚很方便。圖僅示意，與本新聞無關。（示意圖／Unsplash）

貼文曝光後，一票人也點頭認同超多優點，「必須說，裝這種手機殼的，目前還沒看到摔爛的。螢幕根本保護超好」、「以前只要拿這種手機殼，都會被同儕酸是老人。我都跟他們說，就是這種殼才方便…可以當手機支架、旁邊可以隨身放學生證悠遊卡提款卡、或者是店家的名片，就不用特地還要在包包裏面翻卡夾」、「完全不需要螢幕保護，幾年後換新手機時，會發現螢幕甚至沒有刮傷」。

學生突流行1物：班上超多人用！竟是「長輩愛用款」一票人曝優點：超好用

年輕人過去大多都是使用一般的手機殼。圖僅示意，與本新聞無關。（示意圖／民視新聞資料照）

不過，這款掀蓋式手機殼過去大多是長輩使用，如今竟成新流行，網友也不禁笑說，「文藝復興的週期怎麼越來越短了」、「老阿姨好不容易換掉翻蓋的手機套，結果這麼快就流行回來了」、「我要跟我媽說她竟然跟上流行了好多年」、「霹靂腰包要流行回來了」、「復古風要開始流行了嗎」、「要開始穿墊肩衣服、燙超蓬鬆捲髮了」、「終於知道這個俗氣的東西有多好用了」。

原文出處：學生突流行1物：班上超多人用！竟是「長輩愛用款」一票人曝優點：超方便

更多民視新聞報導

韓男被台灣1幕震撼：想撕掉護照！認了「怕回去窒息的籠子」

陳佩琪「被搜出1款包」遭疑這麼有錢？下秒驚吐：標15萬

柯文哲首認了「不雅片」是舒淇！遭黃國昌追問出「私下喜好」

