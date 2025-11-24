學生籲重啟舍監性平案調查 台大提上訴盼釐清爭議

當事學生親自出席記者會，現身控訴台大校方性平程序失當，讓她在超過3年的時間裡飽受折磨。如今台北高等行政法院認定台大性平會議組織不合法，判決撤銷處分，她呼籲校方撤回上訴並向學生道歉，重啟校內的調查。

本案當事學生Y女表示，「北檢起訴舍監時台大拒絕這麼做，監察院糾正時台大拒絕這麼做，教育部行政指導時台大依然拒絕這麼做。」

台大學生會長陳柏承說明，「這次學生會我們也提出了4大控訴的重點，包含漠視法制、包庇加害人、資訊黑箱和程序違法。」

時間回到2022年9月份，當事學生向台大申訴遭到宿舍舍監性騷擾，台大性平會最後認定不成立，學生在經過一連串申訴等過程被駁回後，提起行政訴訟救濟。教育部長鄭英耀對此回應，台大應該要就法論法，認真審酌最高行政法院所提的決議，在程序上如果有疏漏，台大應該要一一補正。

教育部長鄭英耀回應，「台大它終究是校內有法律系人才濟濟，我想許多法學專家他們應該可以認真討論學生性平案，學生希望學校不要再提上訴，我想也應該有一定的道理。」

台大則回應已經提出上訴，主因是台北高等行政法院並未對性騷擾不成立的調查報告表示意見，而是用性平會委員不可由他人代理的理由撤銷處分，法理上有重大爭議，因此校方希望能上訴到最高行政法院，請求釐清爭議。雙方見解不同也讓這起性平案件尚未畫下句點，後續仍待法院判決。

