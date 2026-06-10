學生臉色慘白頭暈！台中客運司機頂時間壓力救人

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日前一輛從南區明德高中發車開往豐原高中方向的十二路公車，行經豐原區一家工廠附近時，五十九歲駕駛吳文雄發現車上有學生臉色慘白、身體發生異狀。吳文雄立即上前關心並迅速撥打一一九請求救護車支援，以爭取黃金救援時間，讓學生盡快獲得專業醫療照護。

在等待救護車的幾分鐘內，車廂內的氣氛一度變得緊繃。部分乘客因擔心上班、上課遲到，焦慮地提高音量，催促司機盡快發車。面對排山倒海的壓力，吳文雄坦言當時考量學生獨自在路旁等待救援，若就這樣開走，心裡實在無法放心。這份放不下心的堅持，讓他選擇頂住催促，直到親眼看見救護人員接手照護，才返回駕駛座繼續行程。

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救護車抵達現場僅數分鐘，多數乘客都能體諒吳文雄的做法。重新行駛後，路況順暢未影響到站時間。

事後，台中市交通局與一九九九市民專線湧入多通民眾來電及來信，希望尋找並表揚這名守護身體不適學生的駕駛。曾獲金運獎優良駕駛肯定的吳文雄，面對讚譽僅低調表示這是應該做的。

交通局長葉昭甫表示，吳文雄展現公共運輸從業人員的專業與服務溫度，展現最珍貴的交通人本精神，將請台中客運予以表揚。台中客運也表示，吳文雄的處置步驟正確，不因乘客催促倉促離開，選擇陪伴與守護是正確決定，公司將予以表揚。

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