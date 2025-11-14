學生舞蹈初賽 168人次出線

市府舉辦學生舞蹈比賽初賽，選拔代表隊參加明年二月全國決賽。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

全國學生舞蹈比賽決賽明年二月下旬在基隆舉辦，市府舉辦初賽選拔代表基隆的優秀隊伍。此次比賽涵蓋古典舞、民俗舞及現代舞，參賽者展現出色的舞技及創意。團隊來自各個年齡層，從大專院校、高中職到國中小共有團體組九隊一百四十二人、個人組二十六人，共計一百六十八人次參賽。

學生們以豐富的想像力與精湛的舞技詮釋多元主題，展現基隆在藝術教育推動上的成果與活力。經過激烈競賽，共選拔出團體組七隊、個人組十位代表。團體組代表包括仁愛國小「且吟花語」、建德國中「一樹梅綻盡春語」、建德國中「等待平行交會之後」、正濱國小「夢迴敦煌」、八斗國小「農樂．稻穗與共」、信義國小「夢想起飛」、堵南國小「Gift of Happiness」。

個人組古典舞由五堵國小黃爰蓁─國色芳華、銘傳國中陳楷甯─青黛佳人、德育護理健康學院黃豫潔─仕女俑等三位代表；個人組民俗舞由仁愛國小江弈樂─夏日午後、建德國中林歆恩─豐收的喜悅、基隆女中林品言─碗韻蒼穹、德育護理健康學院李芷瑄─碗盅情等四位代表；個人組現代舞為仁愛國小黃渝安─女兵日記、建德國中蔡孟岑─褪．蛻、崇右影藝科技大學李佳瑄─變形記等三位代表。

優勝隊伍將代表基隆出征明年舉行的全國學生舞蹈比賽決賽，與全國各地菁英同場競技，為基隆爭取榮耀。