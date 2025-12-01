學生舞蹈暨創意戲劇初賽 近四百位選手較量舞藝

臺東縣政府在寶桑國中活動中心舉辦「114學年度學生舞蹈比賽」初賽

小小舞林高手在舉手投足間散發文化氣韻

每位小小舞者都是舞林高手

為培養學生藝術與人文興趣，推行舞蹈及創意戲劇教育，臺東縣政府一連兩天在寶桑國中活動中心舉辦「114學年度學生舞蹈比賽」初賽，個人組16組及團體組22組、總計378名選手參加，各類各組第1名將代表臺東縣參加全國決賽。



教育處長蔡美瑤指出，今年是首度將舞蹈與創意戲劇分為兩場獨立賽事辦理，讓不同藝術領域學子獲得專屬舞臺，未來將持續推動舞蹈及創意戲劇教育，培養學生藝術興趣及創作能量。



教育處表示，首日賽程由國小個人組古典舞揭開序幕，這些小小舞林高手在舉手投足間散發文化氣韻，柔美而含蓄，透過姿態看見背後故事與情感。第二天為團體組表演，隨著音樂響起，參賽團隊以整齊劃一動作展現默契，轉身、躍動凝聚努力與信念，將練習成果呈現給大家。



創意戲劇比賽將於12月16日移師文化處藝文中心舉辦，5所國中小學生將化身為演員，帶來融合肢體語言、音樂元素及舞臺燈光的戲劇作品。



蔡處長感謝海端國小、都蘭國小、大坡國小、德高國小、三間國小、豐里國小等校協辦，以及警察局、衛生局、寶桑國中、藝文中心等單位人員在後勤的協助，而各組賽事脫穎而出的學校或個人，將代表臺東縣前進基隆、雲林及屏東，挑戰全國賽。參賽結果將登載於臺東縣政府教育處官網。