學生舞蹈賽高雄初賽 中華藝校將進軍全國賽
中華藝術學校近日參加全國學生舞蹈比賽高雄市初賽，影劇科及影劇技術科首度挑戰高中職B團體甲組，以現代舞作品「共視體」勇奪特優成績，將代表高雄市進軍全國決賽；舞蹈科學生在個人組民俗舞、古典舞、現代舞中分獲特優、優等成績，同時有三位取得市代權，是全國個人組晉級最多人次的學校，展現他們在舞蹈藝術教育的深耕與發展。
影劇科與影劇技術科以現代舞「共視體」挑戰舞台，讓學生在共識與共視中理解「生活旋律」與「生命軌跡」，不僅生動呈現生活風貌，更蘊含豐富的教育意涵，深刻感受其自然底蘊與藝術價值；學生展現整齊度、默契與舞台張力，發揮團隊精神及創意並展現精湛的舞技，評審一致讚賞，最後以特優奪冠，成功取得全國賽門票。
另外，舞蹈科已經十八年在高中職A團體甲組民俗舞蟬聯冠軍，因此將直接晉級全國賽參賽；個人組則是在古典舞、現代舞獲得特優及四項優等，並有三位同學取得市代表權，是全國個人組晉級最多人次的學校，寫下亮眼紀錄，再創下令人驕傲的成績。
榮獲古典舞特優第一名的謝同學表示，在高三的最後一次個人賽，其實練習狀況不是很好，但是老師沒有放棄我，鼓勵我臉上要散發自信的笑容，以優美的肢體語彙展現身心的和諧與健康，好好地享受一場比賽。現代舞特優第一名的蔡同學提到，這份獎項是鼓勵也是動力，會持續努力在舞蹈的律動中找到更好的自己。
盧校長表示，學生在訓練過程所培養的強韌毅力，以及團隊的合作精神與榮譽感，是學習生涯最重要的回憶，這份殊榮不僅是學生的努力付出，更是教師們的辛勤付出與專業指導，讓評審深刻感受中華藝校對舞蹈的文化底蘊與藝術價值，更體會學校長期深耕舞蹈藝術發展之成效。
舞蹈科主任李侑儀指出，為了因應更多有興趣、熱情卻無舞蹈基礎的孩子，因此將課程系統化，充實更多元的設備與器材，以及聘用嫻熟舞蹈教學的校友師資，讓學生從無到有、從熱情到專業，相信只要願意努力，每位孩子都能展現自己精湛的舞技與光芒。
影劇科主任張漢軒說，戲劇重視團隊合作與默契，舞蹈展現青春與活力，兩者結合能形成更完整的表演美學。影劇科與影劇技術科的課程學習，不限於表演藝術，更是積極推動舞蹈與多元體育等項目，讓學生能拓展跨領域學習與第二專長。
其他人也在看
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 401
怪獸宇宙繼續擴大！《君主計畫》第二季泰坦巨獸迎戰海怪
科幻怪獸影集《君主計畫：神秘組織與怪獸之謎》確認全新第二季將於明年回歸。第一季主要角色好萊塢硬漢影星寇特羅素（Kurt Russell）、《貓王》懷特羅素（Wyatt Russell）和《柏青哥》安娜薩瓦（Anna Sawai）等人將全數回歸。一行人回到神秘的骷髏島，更龐大的怪獸陣容即將現身。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 6 小時前 ・ 450
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 257
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 96
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 13 小時前 ・ 3
經典賽／道奇含大谷共9人有望參賽 美媒：對球團沒任何好處
道奇隊日籍球星大谷翔平確定參戰明年經典賽，包含他在內道奇有九名球員有機會參賽，美媒《Dodger Blue》指出，春訓時若出現主力選手「大量離隊」，將對道奇影響巨大，更直言：「選手參加WBC對球...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前 ・ 1
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 25
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 7 小時前 ・ 44
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 51
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 34
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 118
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 13
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 12 小時前 ・ 2
NBA》Chris Paul遭洛杉磯快艇解約 控球之神恐提前結束最後一季
NBA美國職籃洛杉磯快艇老將Chris Paul在11月23日宣布，將於2025–26球季結束後正式退役。不過就在近期的快艇客場之旅中，情況突然生變。球團今天（台灣時間12月3日）通知Paul提前返家休息，隨後更發布聲明表示已與他分道揚鑣、解除合約。Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前 ・ 23
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 145
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 1 天前 ・ 21
中職》戰力外「搶手貨」又一人？傳馬鋼吸引複數球隊、兄弟亦盼簽回
各隊60人保留名單公告後，部分戰力外選手已找到新東家，新球季在新舞臺力拚生涯。繼劉時豪、賴智垣轉戰台鋼雄鷹，而林書逸有望和富邦悍將簽約後，中信兄弟名單外的內野手馬鋼，據傳也有不只一支球隊探詢。馬鋼於2020年選秀會第3輪就被中信兄弟選進，以320萬新台幣、60萬激勵獎金的合約條件入隊。加盟近6年，馬自由時報 ・ 5 小時前 ・ 5
LINE Pay Money啟動日 支付生態大搬風/法人加碼年終布局 台股放量續漲228點氣勢旺/被動元件火力十足 鈞寶領五檔高掛紅燈｜Yahoo財經掃描
美股在比特幣與AI概念股強彈、殖利率漲勢趨緩、聯準會12月再降息一碼機率逼近九成的激勵下全面走揚，道瓊工業指數上漲0.39%，那斯達克指數上漲0.59%，標普500指數上漲0.25%，費城半導體指數勁揚1.84%。盤面焦點落在科技與半導體族群，資料中心高速連結解決方案商Credo財報與財測優於預期股價飆漲；英特爾在拿下蘋果低階M系列晶片代工訂單的傳聞加持下大漲8.65%；AWS宣布新一代AI晶片將採用輝達NVLink技術，輝達、新思科技續揚；比特幣週一重挫後急彈7%，帶動相關挖礦股與比特幣ETF同步反彈，台積電ADR則在AI情緒回溫下走強1.53%。 亞股今日漲跌分歧，日股續漲1.14%、韓股同步走揚1.04%；而港股下挫1.28%，上證指數同步拉回。 台股部分，今（3）日跟隨國際風向開高走高，加權指數終場大漲228.77點、收27,793.04點，漲幅0.83%，成交值4,406.19億元，上櫃指數也小幅收紅。台積電(2330)在ADR帶動下續攻，收盤站上1,450元，鴻海(2317)小漲收227元；受子公司南亞科(2408)獲利報捷與高階玻纖布題材加持，南亞(1303)表現亮眼，南亞科與華邦電(2344)則在早盤大漲後走勢分歧、收盤一紅一黑。AI伺服器供應鏈買氣不減，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)續強撐盤，CPO矽光子族群由上詮(3363)強攻漲停、帶動波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)輪動點火，被動元件則由解禁出關的鈞寶(6155)鎖住漲停，帶著今展科(6432)、華容(5328)、千如(3236)、金山電(8042)全面亮燈。今日盤面科技權值與題材股齊發力，推動台股再度逼近2萬8千點關卡。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前 ・ 1