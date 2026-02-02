學生補習疑遭霸凌吞食磁鐵 台南教育局長親上火線說明 5

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台南報導

針對近日社群平台反映台南市安南區某補習班疑似發生學生衝突，導致學生吞食磁鐵等異物一案，台南市政府教育局今（2）日上午於永華市政中心召開記者會，說明事件處理時序、通報流程，以及對補習班違規情形的行政裁處結果，強調全案皆依法即時處理，並無延宕或隱匿情事。

台南教育局長鄭新輝表示，台南市自108年起即確立對性平、霸凌及體罰事件「零容忍」立場，並落實「不隱匿、不包庇、不拖延」的處理原則。

鄭新輝表示，本案家長已正式提出霸凌申請，學校亦依法組成霸凌調查小組，並於本週啟動調查程序，以釐清事件全貌。他說，教育局除責成學校持續關懷受傷學生身心復原狀況，並提供必要輔導，也將一併對相關行為人進行輔導，確保學生身心發展需求獲得妥善照顧。

針對補習班未能提供事發時段監視器畫面一事，補習班業者表示硬碟於事後發現毀損並送修。教育局則指出，後續將進一步查證是否涉及刻意滅證，倘經查證屬實，將依法從嚴裁處，並強調尊重家長依法向警方備案及提起司法訴訟的權利。

在事件處置時序方面，教育局說明，校方導師於1月29日上午接獲疑似被行為人家長訊息，內容僅提及學生在補習班發生狀況並已向警方備案。導師察覺異狀後，當日下午主動聯繫補習班，始得知學生吞食磁鐵事件，並立即通報校內學務主管。校方確認屬校外學生間衝突事件後，已於1月30日完成校安及社政通報，符合24小時通報規定。

教育局指出，於1月30日派員前往補習班稽查時，現場查獲7名國小學生於補習班2樓進行午休，屬違規經營課後照顧（安親）業務，將依《兒童及少年福利與權益保障法》裁處負責人新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

此外，教育局表示，補習班未將教學人員登錄於補習班管理系統，屬違規聘任教職人員，將依《補習及進修教育法》裁處5萬元至25萬元罰鍰；另未於24小時內主動通報學生吞食異物事件，亦涉及違反《兒童及少年福利與權益保障法》，將移請社會局依法裁處。

教育局補充，目前吞食磁鐵的學生已由醫師評估，並開立藥物協助異物自然排出，相關醫療處置均依專業判斷進行。學校及家防中心已於1月31日協助家長完成霸凌申請並向警方提告，後續將持續關注學生身心復原情形，提供必要支持。

教育局最後重申，立案補習班不得違法兼辦課後照顧業務，聘任教學人員亦須依法完成登錄並經核准，呼籲業者務必依法經營。家長如發現補習班違規情形，可撥打1999市民專線或教育局社教科專線通報，市府將即時查處，以確保學童在安全無虞的學習環境中成長。

