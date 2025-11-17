赴美留學將免托福！台灣成非英語母語系國家首例
教育部今天宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，只要台灣學生修讀一定比例的全英語授課EMI課程，即可免托福成績、直接獲得合作的美國頂尖大學採認，台灣成為全球第一個非英語母語系國家提供豁免的國家。教育部表示，試辦階段台灣跟美國各有4所大學參與計畫，共提供8個名額，最快明年9月，台灣學生就能夠過此計畫赴美就讀。
教育部自110學年度啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，逐步建立完整的 EMI 課程品質機制、教師專業支持與學生學習環境，促使雙語教學從改革邁向制度成熟，獲得美國亞利桑那州立大學(ASU)、馬里蘭大學(UMD)、紐約大學(NYU)和哥倫比亞大學教育學院(TeachersCollege)等4所頂尖大學認證，將與國立中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學等4所雙語計畫標竿大學，115學年起合作試辦「EMI免試托福計畫」。
教育部今天舉行「EMI免試托福計畫」啟動記者會，教育部長鄭英耀致詞表示，以往美國大學僅對英語系國家或新加坡提供免托福的慣例，如今台灣4所大學碩、博士生，不用再花錢補習托福，透過和中文班相同註冊費的EMI課程，就有機會進入美國頂尖大學，不僅可望吸引更多優秀的國際師生來台，未來也將持需深化國際合作。
教育部高教司說明，學生申請計畫標準，會依照修讀EMI課程比例、品質跟學習成效，做為未來訂定台灣免試的標準。首批入選計畫的8名大三和大四學生，預計明年2月會先與美國4所學校先展開交流，明年9月正式前往美國就讀，
高教司表示，「EMI免試托福試辦計畫」開創全球首個非英語母語國家獲美國頂尖大學正式採認EMI修課程國的國家，希望透過試辦計畫建立台美雙方互相了解，未來能逐步擴大規模，推廣到全台雙語重點學校，提供更多學生透過免托福赴美就讀的機會。
更多中時新聞網報導
謝祖武微笑談長照經驗：淚已哭乾
劉以豪、陳澤耀「靠腰」變熟 每晚熱聊
NBA》明星賽玩新哏 美國隊vs.世界隊
其他人也在看
教部攜手美名校試辦免試托福 非英語母語國家首例
（中央社記者許秩維台北17日電）教育部今天宣布，EMI免試托福試辦計畫啟動，未來學生在台灣修習一定比例的全英語授課（EMI）課程，申請至合作美國大學就學，可豁免托福成績，這也是非英語母語國家首例。中央社 ・ 8 小時前
台灣EMI獲美頂尖大學認證 將成全球首個免托福非英語系國家
教育部今天(17日)宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，只要台灣的學生修習一定比例的EMI全英語課程，即可豁免托福成績、直接獲得合作的美國頂尖大學採認，讓台灣成為全球第一個免托福的非英語系國家。 台美教育合作將寫下新頁！教育部高教司自5年前推動大學EMI全英語課程以來，已獲得美國亞利桑那州立大學(ASU)、馬里蘭大學(UMD)、紐約大學(NYU)和哥倫比亞大學教育學院(TeachersCollege)等4所頂尖大學認證，將與台灣4所雙語計畫標竿大學，包括國立中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學合作試辦「EMI免試托福計畫」。 教育部長鄭英耀17日在「EMI免試托福試辦計畫」啟動典禮上表示，未來這4所國立大學學生只要在校內修讀一定比例的EMI課程，在申請進入美國這4所頂尖大學時，不須再附上托福成績，此舉不僅象徵台灣EMI課程的品質與國際對接能力深獲美國頂尖大學的信任與肯定，也為學生拓展更多赴美研修與國際交流的機會，更讓台灣成為全球第一個免托福的非英語系國家。鄭英耀說：『(原音)台灣身為一個非英語系的國家，能夠成功地以國家層級和美國名校來合作免試托福，象徵我國雙語教育品質已獲國際高度中央廣播電台 ・ 8 小時前
跨年級教學全國領航！新北奪獎最多 上林國小勇奪特優
記者蔡琇惠／新北報導 教育部公布「114年度跨年級教學教案徵選」成果，新北市再次以教…中華日報 ・ 8 小時前
北市交迎接首席指揮 里柏瑞契年底暖身亮相
（中央社記者趙靜瑜台北17日電）德國指揮家亞歷山大．里柏瑞契2026年將正式就任台北市立交響樂團首席指揮，上任前他將攜手德國大提琴家蓋哈特與北市交舉行上任前暖身音樂會，啟動合作新節奏。中央社 ・ 8 小時前
消基會籲設舞台視線遮蔽揭露標準 落實公平補償
（中央社記者張雄風台北17日電）消基會今天表示，接獲多起民眾反映演唱會視線不良的情況，呼籲業者資訊透明、合理補救；盼文化部跨部會協調，擬藝文展演消費爭議指引、舞台視線遮蔽揭露標準，落實公平補償。中央社 ・ 8 小時前
115學年大學音樂系減招 第一線教師嘆：大學只是最後一張骨牌
今年大學分發入學的藝術學群，缺額率來到18％，是所有學群中缺額率最高的，藝術學群中又以音樂學類，缺額占比最高，達到34％。根據教育部公告，最新115年大學招生核定名額，數間大學的音樂系個別都減招大約1台視新聞網 ・ 8 小時前
學者：芬普尼多用於除蟲 產業升級需消費市場支持
（中央社記者張雄風台北17日電）芬普尼蛋事件調查中。學者說，芬普尼多用於減少寄生蟲，蛋雞飼養密度的改善及更積極控制飼養空間的蟲害是管理重點，蛋雞產業轉型升級也代表成本提升，需消費市場價格支持。中央社 ・ 8 小時前
名家論壇》黎榮章／健保補充保費爭議在哪？
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良11月5日拋出健保補充保費改革方案，將租金、利息、股利這3項收入改用「年度結算」的方式，來計算課徵補充保費，只要年收入逾2萬元即收取2.11%保費。消息一出，震...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
科技教育開花結果！五龍國小稱霸國際機器人節
TIRT桃園國際新創機器人節圓滿落幕，新竹縣五龍國小學生在賽事中表現亮眼，分別於「MARS E1戰神自走車」項目榮獲全國第2名與第3名；「AI Probbie大爆走」項目囊括全國第1、第2、第3名及多項佳作；「自動出貨組團體賽」更勇奪全國第1，展現深厚實力。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 6 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 9 小時前
小禎不藏了！首鬆口「熱戀小7歲男友」超甜細節：這個人真的很特別
小禎（胡盈禎）離婚李進良6年，今年大方認愛小7歲、輪廓神似日籍棒球球星大谷翔平的新歡Alan（陳羿偉），喜獲各界祝福。近日小禎在與佩甄創立的Podcast節目《禎甄要chat內》首次細聊這段戀情，表示兩人是透過朋友牽線，穩聊3個月後才確定彼此心意。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 8 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 7 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 5 小時前