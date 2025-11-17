赴美留學將免托福！台灣成非英語母語系國家首例

教育部今天宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，台灣學生修讀一定比例的全英語授課EMI課程，即可免托福成績、直接獲得合作的美國頂尖大學採認。（林縉明攝）

教育部今天宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，只要台灣學生修讀一定比例的全英語授課EMI課程，即可免托福成績、直接獲得合作的美國頂尖大學採認，台灣成為全球第一個非英語母語系國家提供豁免的國家。教育部表示，試辦階段台灣跟美國各有4所大學參與計畫，共提供8個名額，最快明年9月，台灣學生就能夠過此計畫赴美就讀。

教育部自110學年度啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，逐步建立完整的 EMI 課程品質機制、教師專業支持與學生學習環境，促使雙語教學從改革邁向制度成熟，獲得美國亞利桑那州立大學(ASU)、馬里蘭大學(UMD)、紐約大學(NYU)和哥倫比亞大學教育學院(TeachersCollege)等4所頂尖大學認證，將與國立中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學等4所雙語計畫標竿大學，115學年起合作試辦「EMI免試托福計畫」。

教育部今天舉行「EMI免試托福計畫」啟動記者會，教育部長鄭英耀致詞表示，以往美國大學僅對英語系國家或新加坡提供免托福的慣例，如今台灣4所大學碩、博士生，不用再花錢補習托福，透過和中文班相同註冊費的EMI課程，就有機會進入美國頂尖大學，不僅可望吸引更多優秀的國際師生來台，未來也將持需深化國際合作。

教育部高教司說明，學生申請計畫標準，會依照修讀EMI課程比例、品質跟學習成效，做為未來訂定台灣免試的標準。首批入選計畫的8名大三和大四學生，預計明年2月會先與美國4所學校先展開交流，明年9月正式前往美國就讀，

高教司表示，「EMI免試托福試辦計畫」開創全球首個非英語母語國家獲美國頂尖大學正式採認EMI修課程國的國家，希望透過試辦計畫建立台美雙方互相了解，未來能逐步擴大規模，推廣到全台雙語重點學校，提供更多學生透過免托福赴美就讀的機會。

