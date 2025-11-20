學生赴陸交流要上網登錄？立委批教育部綠色恐怖

立委葛如鈞今天表示，教育部發函要求各大學，若學生赴陸交流須事前上網登錄，並於活動後登錄回報行程概況，質疑是思想審查。（林縉明攝）

兩岸教育交流緊縮，立委葛如鈞接獲大學生陳情，教育部發函各大學，要求學生赴大陸交流前一個月須上網登錄，並於活動完成後一個月登錄回報行程概況，質疑教育部思想審查，批評是綠色恐怖。教育部次長劉國偉回應，不是審查，也沒有阻止去對岸交流，只是要提醒學校自我檢核。

近年兩岸關係趨於緊張，教育部長鄭英耀日前表態不鼓勵、不支持學校跟學生赴大陸交流，部分學校擔心踩到政府紅線，對於兩岸教育交流態度趨於保守，甚至有學校決定暫停與對岸學校交流。

葛如鈞今天在立法院教育及文化委員會質詢指出，近期教育部發文給各大學校，要求學校於學生赴大陸交流前一個月於平台登錄，並於活動完成後填寫自我檢核表，回報活動概況，學校應強化自我檢核，教育部將不定時檢查填報情況，列入行政紀錄及獎補助款項，

葛如鈞質疑，教育部要求學生赴陸要求要自我審核，學校有什麼義務通報學生赴陸行程，學生又有什麼義務自我檢核，這不是綠色恐怖什麼是綠色恐怖，難道教育部現在是陸委會轄下機關，凡是聽令陸委會指令行事。

葛如鈞表示，近期有學生陳情被要求自我檢核，學生不清楚如何通報很困擾，教育部不要想一紙公文就想要思想審查。

教育部次長劉國偉回應，不是要求學生填報，而是要求學校填報，自我檢核表主要是提醒學校有無違反兩岸人民關係條例，學生若個案有困擾國際司會提供協助。劉國偉強調，這不是審查，也沒有阻止去對岸交流。

