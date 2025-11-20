學生赴陸須自審 挨批綠色恐怖

兩岸教育交流緊縮，國民黨立委葛如鈞接獲大學生陳情，教育部發函各大學，要求學生赴大陸前須上網登錄，結束活動後一個月內自我檢核，並回報行程概況，質疑教育部思想審查，批評是綠色恐怖。教育部次長劉國偉回應，不是審查，也沒有阻止去對岸交流，只是要提醒學校自我檢核。

近年兩岸關係趨於緊張，教育部長鄭英耀日前表態不鼓勵、不支持學校跟學生赴大陸交流，部分學校擔心踩到政府紅線，對於兩岸教育交流態度趨於保守，甚至有學校決定暫停與對岸學校交流。

廣告 廣告

葛如鈞20日在立法院教育及文化委員會質詢指出，近期教育部發文給各大學校，要求學校於學生赴大陸交流前一個月於平台登錄，並於活動完成後填寫自我檢核表，回報活動概況，連系學會、社團交流都包括在內，學校應強化自我檢核，教育部將不定時檢查填報情況，列入行政紀錄及獎補助款項。

葛如鈞質疑，教育部要求學生赴陸要求要自我審核，行政手段不僅沒有法源依據，更違反比例原則，造成校園恐慌，這不是綠色恐怖什麼是綠色恐怖，難道教育部現在是陸委會轄下機關，凡事都聽令陸委會指令行事。

據了解，赴陸教育交流自我檢核表包括主辦單位是否為陸方黨政軍或具政治性團體、是否接受陸方不合常理招待、涉及陸招攬台灣青年學生赴陸就業、創業相關政策等。

劉國偉表示，不是要求學生填報，而是要求學校填報，自我檢核表主要是提醒學校有無違反兩岸人民關係條例，學生若個案有困擾國際司會提供協助。劉國偉強調，這不是審查，也沒有阻止去對岸交流。