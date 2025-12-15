學生越級騎重機自撞噴橋下身亡 勤益科大：評估啟動班級輔導

台中市今早發生重機死亡車禍，死者為勤益科大學生。

台中市北屯區今（15日）早發生自撞死亡車禍，一名20歲劉姓男子騎重機行經廍子路時，不慎自撞護欄，當場墜落約1樓高橋下，由於頭部重創，緊急送醫搶救仍不治，劉男為勤益科大學生，校方稍早發聲，表示將請系辦協助慰問、關懷家屬，也會評估是否對班級實施輔導。

勤益科大獲悉後，第一時間已聯繫死者家屬致哀，並協助申請劉生平安保險理賠、學產基金及相關急難慰助事宜，校方表示，系辦與導師、系輔教官等都會持續關懷拹處事宜，另也將請諮商輔導組審酌是否對劉生班級進行生命教育及團體輔導。

廣告 廣告

劉男今（15日）早騎乘重機沿廍子路南向行駛，在仁友巷交叉口時不慎撞上護欄，劉男當場墜落約1樓高橋下，目擊者透露，當下發出巨響，並看到騎士躺地不動；劉男被緊急送往慈濟醫院搶救仍不幸身亡。

警方初步調查，劉男沒有大型重機駕照，屬於越級駕駛，至於事發當下為何會自撞，還有待車禍鑑定釐清事發經過。





更多《鏡新聞》報導

零成本抽成遭拒怒嗆「沒打狂犬疫苗」 逢甲女學生道歉全文曝光

帶女兒散步遇陌生男強光錄影嗆聲 沈伯洋報案！人找到了

16樓商辦驚現塗鴉「雪糕刺客」疑垂降冒險 警鎖定23歲男涉案