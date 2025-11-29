學生車站地下連通道練舞練一半 遭街友「丟便當」

社會中心／綜合報導

學生練舞，竟然被街友丟便當！有學生相約，到新北市板橋火車站的地下連通道練舞，結果，練舞練到一半，竟然有街友拿著便當，丟向學生，丟了便當還不夠，連湯都一起丟，差點潑灑到練舞的人，雖然學生們受到驚嚇，還是自嘲的說，丟便當、還附湯，但沒有給餐具，要給負評。

隊形整齊劃一，搭配音樂揮灑青春活力，板橋車站地下連通道，設有大面的全身鏡，不時會有舞團，相約來到這裡練舞，但卻傳出，28日有同學練舞練到一半，竟遭附近的街友丟便當。便當飯菜灑滿地，便當盒直接被丟在地上，所幸案發當下，沒人被便當砸中，民眾po網自嘲，對方丟便當還附湯，偏偏沒附餐具，得給差評，重回事發地點，便當早已不見蹤影，原本滿地剩菜剩飯，也經過清理，而其實平常來練舞舞團，要跟街友正面衝突機會並不多。非當事民眾表示「正常來說都只會看到他們，在那邊睡覺，但是如果我們真的吵到他們的話，他們可以用講的，不要用丟便當的方式，來把我們趕走。」非當事民眾表示「（曾遇過）一個阿伯在拍我們，（但沒有說到騷擾妳們）對沒有，（像這樣丟便當有離譜對不對）對。」

廣告 廣告

練舞遭街友丟便當和湯 學生自嘲「沒給餐具負評」

板橋捷運站地下連通道 設有全身鏡供民眾練舞（圖／民視新聞）

板橋車站內，不時有街友，會找地方席地休息，多半不會主動和路人，或是練舞民眾起衝突，就怕是音樂過大，街友不滿，才會突然爆走，無故攻擊練舞民眾。非當事民眾表示「這邊原本就是我們練舞的地方，當然我們練舞還是會注重音量，就是不會太大聲。」非當事民眾表示「這邊本來就是練舞的場地，我們也不會把這個音響，用的跟飛機起飛一樣大聲嘛，所以其實我們就是，都有在控制那個音量。」

練舞遭街友丟便當和湯 學生自嘲「沒給餐具負評」

民眾練舞多半會注意音樂音量 要與街友衝突機會並不多（圖／民視新聞）

什麼原因引爆不滿，礙於警方沒接到報案，暫時不得而知，所幸便當沒砸中人，否則街友恐怕得被請到警局裡吃便當了。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：練舞遭街友丟便當和湯 學生自嘲「沒給餐具負評」

更多民視新聞報導

不滿街友逗留！放「防鴿用塑膠尖刺板」 下場慘了！

豐原區的翁明公園旁傳持刀攻擊! 女遭怪男騎車撞又揮拳

台中豐原街友揮刀"隨機攻擊" 西屯醉男路中攔車飆罵

