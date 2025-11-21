學生輔導日益複雜 教育部辦督導會議交流經驗

（中央社記者陳至中台北21日電）社會變遷迅速，學生輔導工作也越來越多元複雜，教育部今天在宜蘭舉辦學生輔導諮商中心督導會議，分享實務經驗，以便提供學生更適切的心理評估、諮商輔導服務。

教育部委託彰化高中，於11月20日、21日在宜蘭舉辦督導會議，邀集輔諮中心業務學校的校長及輔導主任，共有35人參加。

這項會議邀請精神科醫師、臨床心理師分析特殊個案的處理方式，聚焦在醫學理論和輔導策略，包括遇到慣性自殘、校園緊急事件等的應對流程，透過個案分析，協助輔諮中心人員掌握專業新知，並分享實務經驗。

教育部指出，學生輔導精神包括「早期預防、即時介入、持續心理支持」，期盼透過相關會議，強化輔導團隊的專業判斷與決策能力，一同守護學生的心理健康。（編輯：管中維）1141121