學生送點心也違法？教師收餅乾被檢舉「收賄」 韓網掀正反論戰

南韓近日因一名教師在寒假期間收下學生贈送的「杜拜麻糬餅乾」而遭檢舉，引發社會熱議。相關貼文指稱，該名教師疑似違反俗稱「金英蘭法」的《禁止請託與收受不正當利益法》，事件在網路上迅速延燒，掀起對師生互動界線與法律適用的激烈討論。

韓媒News 1報導，一名網友19日在線上社群以「寒假收受賄賂的教師要檢舉」為題發文，指出自己在瀏覽教師相關SNS內容時，看到某名教師上傳照片，內容為咬了一口學生送的餅乾，並在貼文中提到寒假仍有學生到教務室探望，語氣親暱。

該網友質疑，學生於在學期間向教師贈送點心是否違法，並附上金英蘭法條文，強調依規定，學生送給教師的禮物不論金額原則上皆屬禁止，隨後更表示已向全羅南道教育廳提出檢舉。

事件曝光後，網友意見明顯分歧。反對檢舉的一方認為，學生只是出於喜愛與感謝之情分享點心，將此視為賄賂過於苛刻，甚至批評檢舉者刻意監看教師SNS、放大師生間的善意，恐讓教育現場變得冷漠，教師也將在高度壓力下難以維持教學熱忱。

不過，支持嚴格執法的聲音同樣不少。部分網友指出，南韓長期致力於擺脫「送禮文化」，教師更應謹守分際，避免引發其他學生的比較心理或誤解，尤其將相關內容公開於SNS，更容易造成不必要的爭議。有意見認為，即便餅乾價格低廉，也不應收受，才能從源頭杜絕不當期待。

也有網友在批評教師處理不夠周全的同時，質疑金英蘭法的適用範圍是否過於嚴苛，指出該法原意在防堵高層公職人員與權力關係中的貪腐行為，卻逐漸對基層公務員形成高度約束。此事件不僅凸顯法律與人情之間的拉鋸，也再次引發社會對教育現場互動界線與制度合理性的省思。

