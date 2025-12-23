學生過度依賴AI恐致「腦關機」！MIT研究證實「安靜腦波」記憶力直接下滑

學生使用AI成常態。(圖／TVBS)

生成式AI普及，學生過度依賴恐影響學習成效！東吳大學生坦言，雖然使用AI能快速完成作業，但內容常未被真正吸收理解。麻省理工研究更發現AI寫作學生腦波活動明顯減少，記憶力較差，專家警告「認知卸載」現象恐導致批判思考能力下降。超過96%學生曾用AI寫作業，七成認為有助學習，但目前使用規範仍不明確存爭議。專家提醒，科技再進步也無法取代人腦思考，應謹慎善用AI輔助學習！

隨著生成式AI的普及，越來越多學生在學習過程中依賴這項技術，尤其是寫作業和報告時。然而，最新研究顯示，過度依賴AI可能導致人類大腦活躍度下降，思考能力被迫「關機」。東吳大學學生表示，雖然使用AI能快速完成作業，但常導致內容未被真正吸收理解。麻省理工的研究更發現，使用AI寫作的學生腦波活動明顯減少，記憶力也較差，專家們紛紛警告這種「認知卸載」現象可能導致批判思考能力下降，並呼籲建立更明確的AI使用規範。在校園中，學生們越來越習慣將思考工作外包給AI。東吳大學生鄭雅璟分享，她常使用AI進行翻譯和內容歸納統整工作。她提到，學校對AI的使用態度不一：有些課程如國文課禁止使用AI，因為這類課程著重學生的思考邏輯；而有些老師則允許使用，但要求學生在作業中註明AI的輔助情況。然而，鄭雅璟也意識到依賴AI的隱憂。她表示，雖然複製貼上很快速，但在這個過程中，人往往不會仔細閱讀內容，結果就是「有讀跟沒讀一樣」，只是看過但沒有真正吸收知識。

國際期刊Nature發表的研究警告，AI介入越深，人腦活動越安靜。麻省理工學院追蹤54名學生，使用腦電圖觀察他們寫作20分鐘小論文時的腦部活動。研究結果顯示，不使用AI的組別，大腦各區域交流最活躍，記憶度也最高；而依賴AI的學生，腦波像被按下靜音鍵，區域之間幾乎沒有對話，也記不得自己寫過什麼內容。EdYouth教育協會常務理事洪振翔認為，在文科領域，過度依賴AI可能降低學生的批判性思考能力，影響對社會議題的掌握度，以及寫作論述的順暢度。

實踐大學法學院長郝鳳鳴強調，學生需要了解AI是仿真而非真正的智慧，不能將AI的成果當作自己的成果。她指出AI資料來源難以查證，成果具有高度不穩定性。郝鳳鳴表示，將AI作為學習工具很好，但若把它當作作業、文章發表甚至論文產出的工具，風險極高。郝鳳鳴進一步解釋，傳統上撰寫碩士論文需要6個月至1年，博士論文則需2年以上，而AI可能會縮短這個時間。她擔憂這種速成方式可能導致學習專業能力的累積達不到預期效果。

北榮遺傳優生科主任張家銘提到一項600多人參與的研究，發現常使用AI會對批判思考產生負面影響。他解釋這種現象稱為「認知卸載」，意即大腦將原本應該自己完成的工作交給外部工具，導致分析能力下降。長期不用大腦思考，神經會萎縮退化，特別是負責思考與整合的前額葉皮質可能進入「休眠模式」。

洪振翔表示，根據調查，超過96%的學生曾在課堂或作業上使用生成式AI，超過七成學生認為AI可以正面輔助學習。然而，目前對AI的使用規範尚不明確，在許多場合仍存在爭議。

當科技不斷進步，人類大腦並不會自動跟著升級。專家們提醒，答案越容易取得，越需要記住人類才是負責思考的主體。

